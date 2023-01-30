Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: Listeye koyulursa şaşırmam

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi programlar için Kocaeli'ye geldi. İnce, ilk olarak Darıca ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnafla sohbet eden İnce, daha sonra ise Gebze'de bir iş yerinde gazetecilerin karşısına çıktı. Muharrem İnce, burada düzenlenen toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 6'lı masanın bir an önce adayını açıklaması gerektiğini belirten İnce, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

"FETÖ'CÜSÜ, PKK'LISI PARSEL PARSEL SATIN ALMIŞLAR ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ"



6'lı masanın iktidara gelmemesi gerektiğini, Türkiye'nin onlarla karanlığa sürükleneceğini vurgulayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Karşı tarafa bakıyorum, 'Devrim kanunlarını kaldıracağız' diyenler var, 'Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya 'Faşist' diyen CHP milletvekili var. Kıyamet alameti bunlar. Muharrem İnce CHP'den istifa etmiş, CHP milletvekili Atatürk'e ve İnönü'ye 'Faşist' diyor. Tekrar listeye koyulursa şaşırmam. Atatürk'e 'Faşist' diyenler, 'Kefere' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsini doldurmuşlar içeriye. Parsel parsel satın almışlar Atatürk'ün partisini. Yazıklar olsun. Size sesleniyorum görevi başındaki milletvekilleri; 90 taneniz listeye giremeyeceksiniz. Şimdi yeniden listeye girmek için sesinizi çıkarmıyorsunuz, sakın listeye konulmadığınız zaman konuşmayın. Ya şimdi konuşun ya da hep susun. Bu 6'lı masa gelmemeli. Bunlarla karanlığa sürüklenir Türkiye" dedi.