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Politika

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Onurunu kıra kıra o masada oturuyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun 'kazanamaz' sözlerine rağmen Kılıçdaroğlu'nun hala o masada oturabildiğine dikkat çeken İnce, 'Onurunu kıra kıra o masada oturuyor.' dedi.

1 Aralık 2022 Perşembe 08:29 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Onurunu kıra kıra o masada oturuyor
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2023 seçimlerine az bir süre kala 6'lı masa hala cumhurbaşkanı adayını çıkarabilmiş değil. Masadaki aktörlerin gönülsüzlüğüne rağmen Kılıçdaroğlu'nun ısrarla adaylığını öne sürmesi üzerine İYİ Partili Ağıralioğlu açık bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ifade etmişti. Bunun üzerine CHP ve İYİ Partiler arasındaki ağız dalaşı, uzun bir süre gündemi meşgul etmişti.

Bu konudaki tepkisini dile getiren Muharrem İnce, "İYİ Parti Milletvekili çıkıyor, CHP'nin Genel Başkanı'na, 'Seninle kazanamayız, çekil kenara' diye ayar veriyor. CHP'nin Genel Başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor." dedi.

İnce, böyle bir durumun kendisine yapılması halinde o masayı yıkacağını ifade etti.

İnce, İYİ Partili Ağıralioğlu'nun bu çıkışına rağmen Kılıçdaroğlu'nun yeterli irade gösterememesine, "Eski bir CHP'li olarak üzülüyorum. Bunlarla mı memleketi ayağa kaldıracaksın? Gururunu kırdırmayacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

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