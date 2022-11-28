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Politika

Muharrem İnce'den yaylım ateşi: CHP'ye FETÖ'cüleri doldurdular

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'den ayrılışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, 'İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar.' ifadelerini kullandı.

Sabah28 Kasım 2022 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den yaylım ateşi: CHP'ye FETÖ'cüleri doldurdular
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da CHP'yle hesaplaştı. Eski bir CHP'li olarak bazı konulara dikkat çeken İnce, gençlik kollarından itibaren partide tam 42 yılının geçtiğini söyledi. Sabah'ın haberine göre, Bugün gelinen noktada CHP'nin çizgisinden uzaklaştığını söyleyen Muharrem İnce, "Türk Ordusu'na atılan 'kimyasal silah kullandılar' iftirasını savunan bir parti, Atatürk'ün partisi olamaz. Ben şahsen öyle bir partide duramam" dedi.

KILIÇDAROĞLU ATATÜRK'ÜN FELSEFESİNE AYKIRI DAVRANDI

İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'dan yana durmamız gerektiğini söyledi. Bu, Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine aykırı bir durum. Hiç gündemde olmayan başörtüsü sorununu ortaya çıkardılar.

"CHP'DEN İYİ Kİ AYRILMIŞIM"

İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" dedi.

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