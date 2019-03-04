Muhtar adaylarına YSK’dan üzücü haber

KRİTER SEÇMEN KAYDI

YSK’nın belirlediği kurallara göre 31 Mart seçimlerinde sandık başında görev yapacak sandık kurulu başkan ve üyeleri, bina sorumluları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin seçmen kayıtlarının nerede bulunduğu büyük önem taşıyacak. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yapılan yerlerde; kendi seçim çevresinde ve kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesinde görev alan kişi, tüm seçim türleri için oyunu kullanabilecek. Kendi seçim çevresinde, ancak kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesi dışında görev alan kişi, belediye seçimleri için oy kullanacak, ancak mahalle muhtarlığı seçimi için oy kullanamayacak. Büyükşehir belediye sınırları içinde ancak kayıtlı olduğu ilçe dışında görev alan kişi, yalnız büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için oy kullanabilecek. Sandık seçmen listesine kayıtlı olduğu il dışında başka bir ilde görevlendirilenler hiçbir seçim türünde oy kullanamayacaklar.