Muhtemel operasyonla ilgili dikkat çeken açıklama: Türkiye boşlukları kapatıyor

TSK, Suriye'de 4 ayrı harekât ile hem oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu çökertti, hem de oluşturduğu güvenli bölgelerle Suriyelilerin dönüşünü kolaylaştırmaya çalıştı.

Suriye sahasındaki değişimi yakından izleyen Türkiye, aynı zamanda güvenli bölgelere yönelik tehditleri bertaraf ederek, geri dönüşü kolaylaştırmayı da amaçlıyor. Afrin-Kamışlı arasında uzanan ve derinliği M4 Otoyolu'na kadar inen terör koridorunun tamamen kaldırılması ve tehdidin sınır hattından temizlenmesi çerçevesinde, harekât sahasının Tel Rıfat, Menbiç, Ayn el Arab (Kobani) ve Kamışlı çevresi olması bekleniyor.

Perşembe günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ya karşı düzenlenen askeri harekâtlar ile bundan sonra düzenlenecek olan yeni harekatlar üzerinde duruldu.

TEHDİT NOKTALARI

MGK'nın ardından gözler, Suriye içinde yapılacak olası yeni harekâtlara çevrildi. PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin terör koridoru; Afrin-Kamışlı sınır hattı üzerinde bulunuyordu. Bu koridor ile Irak sınırından Suriye içinde Akdeniz'e kadar uzanan bir koridor oluşturulması planlanıyordu. 2016 yılından itibaren düzenlenen harekatlar ile bu koridor büyük ölçüde çökertildi.

Türkiye'nin düzenleyeceği yeni harekâtın hedefinde bu nedenle, güvenli bölgelerin güvenliğinin korunması ve Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırma hedefi kadar, kendisine verilen sözlerin tutulmadığı hatırlatması da olacak. Sınır hattında uzanan ve derinliği M4 Otoyolu'na kadar inen koridorun, yeni harekâtlar ile tamamen kapatılması planlanıyor. Olası harekâtın hedefindeki terör noktaları içinde öne çıkan yerler arasında Tel Rıfat, Menbiç, Ayn el Arab ve Kamışlı çevresi üzerinde de duruluyor. Kaynaklar; Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe serisi operasyonlar ile terör örgütü PKK'nın büyük darbe aldığını belirtiyor.

15 BİN 539 TERÖRİST ETKİSİZ

FIRAT KALKANI HAREKÂTI: 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekâtı düzenlendi. Harekâtın ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Cerablus, 23 Şubat 2017'de ise El Bab DEAŞ'tan kurtarıldı. Harekâtla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerleri 217 gün içinde terörden arındırıldı. Fırat Kalkanı Harekâtı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI: TSK, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatarak, kısa bir süre içinde başarıyla tamamladı. Böylece iki harekat ile "terör koridoru" planı askeri güç kullanılarak bozuldu. Harekâtın tamamlanmasıyla Türkiye-Suriye sınırının 148 kilometresinin güvenliği sınırın ötesinden sağlandı. 282 meskun mahal terör unsurlarından arındırıldı. Mehmetçik, 20 Ocak 2018'den itibaren toplam 6 bin 775 teröristi etkisiz hale getirdi.

BARIŞ PINARI HAREKÂTI: 9 Ekim 2019'da TSK, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 396 meskun mahal kontrol altına alındı. 9 Ekim 2019'dan itibaren toplam 3 bin 290 terörist etkisiz hale getirildi.

BAHAR KALKANI HAREKÂTI: İdlib bölgesindeki bu harekatın PKK kaynaklı terör koridoru ile doğrudan ilgisi bulunmuyor. Harekât; TSK tarafından uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi 51'inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 27 Şubat 2020 tarihinde başlatıldı. Karadan ve havadan icra edilen operasyon 5 Mart 2020 tarihinde başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki harekât alanlarında gerek gerçekleştirdiği harekâtlar gerekse sonrasındaki süreçte 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 15 bin 539 teröristi etkisiz hale getirdi.

'BOŞLUKLAR DOLDURULACAK'

Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu, Milliyet'e şu değerlendirmede bulundu: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgeleri arasında boşluklar var. Barış Pınarı harekât bölgesinin doğusunda, Kamışlı bölümünde ABD kontrolü var. Barış Pınarı'nın batısındaki bölgelerde Rusya'nın kontrolü vardı. Rusya, askerini çekmeye başladı. Orda oluşan boşluk İran tarafından doldurulabilir. Bu nedenle Menbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde, bir harekat öncelikli olarak görünüyor. İkincisi Kobani bölgesi. İsveç ve Finlandiya'nın bu bölgeye desteği var. Türkiye, iki ülkeden de PYD'ye desteğini çekmesi için tavır koydu. Bu bölgenin de harekât alanı içinde yer alması mümkün olabilir. Barış Pınarı'nın doğusundaki ABD kontrolündeki bölge en son aşama olarak görünüyor. Ama belki NATO'daki yeni durum nedeniyle ABD ses çıkarmayabilir. Türkiye, terör koridoru üzerindeki boşlukları kapatıyor."

IRAK'TA 16, SURİYE'DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK/YPG'li teröristin, Suriye'nin kuzeyinde de taciz ateşi açan yedi teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı da Tunceli'de yürütülen Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında, PKK/YPG terör örgütüne ait sığınakta mühimmat ile 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.