‘Mükerrer, hayali sahte seçmen yok’ 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen kütüklerinde ‘hayali seçmen’, ‘ölü seçmen’ bulunduğu, ‘Suriyelilere oy kullandırılacağı’ iddiaları ve beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin durumuyla ilgili sorularını yanıtladı. Türkiye’de seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu belirten Güven, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495 olduğu ve oy kullanamayacaklarını belirtti.

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Kamuoyunda son günlerde dile getirilen ‘ölü, hayali seçmen’ iddialarına yanıt veren Güven, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olmasının söz konusu olmadığını belirterek “Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok, hayali seçmen de yok” dedi. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 1 Ocak’tan önceki nüfus kayıtlarında 100 yaş üzerinde 6 bin kişinin olduğunu söyleyen Güven, şöyle devam etti: 6 bin kişi içinde ölü olanlar kayıttan düşüldü. Ancak 1 Ocak’tan sonra, yani listeler askıya çıktıktan sonra da 165 kişiyle ilgili de böyle ihbar geldi. İnceledik ve sağ olan 7 kişi dışındakileri, seçmen kütüğü listesinden düşüldü.

SURİYELİLER İDDİASI

Suriye vatandaşlarının seçimde oy kullanacağı iddialarına karşı da Sadi Güven “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişinin oy kullanması mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişileri de diğer şartları yerindeyse, kısıtlı değilse, 18 yaşını doldurmuşsa, asker değilse seçmen olarak listeye yazarım. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz” açıklamasında bulundu.