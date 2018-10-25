Mülakat Kasım sonu

AK Parti’nin yerel seçimlerde aday adaylığı sürecine yönelik hazırlığı yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından taslak olarak Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan MYK’ya sunulmuştu. Yerel yönetimlerin taslağında, başvuruların 5-12 Kasım tarihleri arasında alınması planlandı. Ancak bu konudaki karar henüz verilmemişti. Kararın, önümüzdeki hafta yapılacak MYK ve MKYK toplantısında kesinleştirilmesi bekleniyor. Başvuruların kesin tarihinin belirlenmesiyle birlikte de sonraki süreçler işletilmeye başlanacak. Aday adaylarıyla ilgili bölgelerinde “temayül” yoklamaları gerçekleştirilecek.

GENEL MERKEZE DAVET

Tekrar aday olan mevcut belediye başkanları dışında gerek bürokrasiden, gerekse parti teşkilatından istifa ederek aday adayı olan tüm isimlerin de temayüle katılması öngörülüyor. Temayülün ardından da Kasım ayının son haftasında tüm aday adaylarının Genel Merkez’de mülakata çağrılmaları planlanıyor. Mülakatlar, milletvekili aday adaylarının tespitinde olduğu gibi oluşturulan alt komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek. Genel Başkan Yardımcıları ve MKYK üyelerinin başkanlığında oluşturulan alt komisyonların yapacağı ilk mülakatta, aday adaylarıyla ilgili ilk elemeler yapılmış olacak. Sonraki ara komisyon ve en son olarak da, Başkan Erdoğan’ın başkanlığında çalışması öngörülen “üst komisyon” aday adaylarını “tek” isme indirerek, partinin o bölgedeki belediye başkan adayının kim olacağına karar verecek.