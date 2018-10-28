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Mülteci olarak doğmadım 

Suriye’deki iç savaş nedeniyle 7 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye sığınan 23 yaşındaki Ravda Nur Cuma, “Ülkemdeki savaş benim suçum değil. Mülteci olarak doğmadım” dedi.

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Kendi adıyla kurduğu derneğin yönetim kurulu başkanı olan Cuma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce ‘Göç, Mültecilik ve İnsanlık’ temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde, ‘Suriyeliler Barometresi Araştırması: Bir Arada Yaşamın Çerçevesi’ konulu oturumda  yaşadıklarını anlattı. Cuma, Türkiye’ye geldiği ilk dönemlerde, mülteci kampında “Suriyeli mülteciler” kelimesini duyduğunda üzüldüğünü belirtti. Cuma, şöyle konuştu: 

O ASKERİ UNUTAMIYORUM

“Mülteci olmak benim suçum değil. Kimse keyfi olarak yaşadığı evini ve ülkesini terk edip hiç tanımadığı başka bir ülkede yaşamak istemez. 14 yaşındaydım artık evlenme çağım geldiğini ve evlenmem gerektiğimi söylediler. Ama ben eğitimimi devam ettirmek istiyordum. Kendi geleceğimi hayal etmek istedim. Başkasının hayal etmesini istemedim.” 

Türkiye’ye sınırına geldiği günü hiç unutmadığını vurgulayan Cuma, “Kardeşimle Türkiye sınırına geldiğimizde, hava çok soğuktu. Türk askeri kardeşime montunu verdi ve yiyecek ikram etti. Bu sahneyi unutamıyorum... Ülkemdeki savaş benim suçum değil. Mülteci olarak doğmadım. Yaptığım çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanımız bana Türk vatandaşlığı hediye etti. Türk vatandaşlığı aldığım için çok mutlu oldum” dedi.  

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