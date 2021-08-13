Mültecileri hedef gösterdiler! Olayların fitilini böyle ateşlediler

13 Ağustos 2021 Cuma 14:45 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:45

Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik bir grup siyasinin organize açıklamaları Ankara'da linç kampanyasına dönüştü. Altındağ'da iki genç grup arasında çıkan kavga, sistemli manipülasyonun da etkisiyle hızla büyüdü. Suriyelilere ait ev ve iş yerleri taşlandı. 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim, evlerine atılan taş sonucu başından yaralandı. Tüm bu olayların ateşini ise "mülteci düşmanlığını" körükleyen açıklamalarıyla bazı siyasiler yaktı.

Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik bir grup siyasinin organize linç kampanyası Ankara'da kan döktürdü. Son aylarda dozu artırılan tahrik söylemlerinin tetiklediği yabancı karşıtlığı tehlikeli sonucunu Altındağ'da gösterdi. Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta 10 Ağustos'ta Suriyeli Y.A.A. ve A.M.A. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A.A., Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Ülger'i bıçakla yaraladı. Yalçın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliler "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

TEHLİKELİ GERGİNLİK

İki genç grup arasında çıkan kavga, 3-4 aydır sürdürülen sistemli manipülasyonun da etkisiyle hızla büyüdü. Olayın duyulması üzerine sokağa çıkan vatandaşlar durumu protesto etti. Önceki gün ise olayların şiddeti arttı. Çok sayıda kişi Suriyelilere ait evleri taşladı, iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Sosyal medya yalanları ile kızıştırılan saldırılardan küçük çocuklar da etkilendi. İbrahim (6) adlı Suriyeli bir çocuk evlerine atılan taş sonucu başından yaralandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olaylara müdahale etti.

ATEŞİ YAKTILAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, olayların bu aşamaya gelmesinde siyasilerin "mülteci düşmanlığının" etkisi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçoğlu, eski İYİ Parti'li Ümit Özdağ, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başı çektiği bazı siyasiler söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla bugünlerin ateşini yaktı.

En ufak bir olayda bile kıvılcıma neden olan 3-4 ayda ivmesi artırılan o sorumsuzca paylaşımlar şöyle:

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda siyasetini mülteciler üzerine kurdu. Her platformda, sığınmacıların Türkiye'de soruna yol açtığını savunan Kılıçdaroğlu, "Göçmenleri davul ve zurna ile yollayacağız" dedi.

-Mültecilere karşı yürütülen kara propagandanın fitilini ateşleyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan önce belediyenin mültecilere yaptığı sosyal yardımı kesti, ardından da "Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız" diyerek ırkçılıkta zirve yaptı.

MÜLTECİLERİ GÖNDERECEKLERMİŞ!

-Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da kampanyaya su taşıyan isimlerden. Özdağ, 8 Ağustos, "Türk çocukları üniversiteye giremiyor çünkü yerlerini yabancılar işgal ediyor" dedi.

-Eski milletvekili Sinan Oğan da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın suya zam yaptığını açıkladığı videosunu paylaşarak, "Hastanelerde resmi olarak Suriyelilere her şey bedava olduğu halde diğer yabancı vatandaşlara (örneğin Türkmenlere) Türk vatandaşlarının en az 3 katı pahalı rayiç uygulayan AKP hükümeti 'ırkçı, faşist' mi oluyor?" demişti.

-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sığınmacıların ülkelerine bayramda gitmesini eleştirmişti. İnce, "Nasıl bayramda gidiyorsa normalde de gidebilir. İnşallah ilk seçimde hükümeti gönderdiğimiz gibi mültecileri de göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Mülteciler işsizlik yaratıyor. Afganların gelişi nedir? Bende cevabı yok. Beka sorunu olacak" diyerek geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerektiğini söylemişti.

CANI BİZE EMANET

Saldırılar sonucu yaralanan İbrahim'in fotoğrafını paylaşan Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz. Yapmayın!" ifadesini kullandı. Türk Kızılay ekiplerinin ambulansla İbrahim'i hastaneye götürüp tedavi ettirdiği öğrenildi. Yaşadığı travmadan dolayı İbrahim'in kimseyle konuşmadığı belirtildi.