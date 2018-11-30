Münbiç Zirvesi

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’de gitmedin önce Atatürk Hava Limanı’nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ana gündemini Münbiç olacağını ve Fırat’ın doğusunda hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Zirvede serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Zirve kapsamında bu konuların yanında eğitim, sağlık, istihdam, tarım, kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız” dedi.

PARAGUAY’A İLK ZİYARET

Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi’nin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela’ya resmi ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti. Latin Amerika ve Karayipler’e açılım politikaları çerçevesinde, son olarak 19 Kasım 2018’de Paraguay’ın başkenti Asuncion’da açtıkları büyükelçilikle birlikte bölgedeki büyükelçilik sayısını 16’ya çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 misyonumuzla bölgede en geniş temsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna yükseldik. Paraguay’a yapacağımız ziyaret, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ile büyükelçiliğimizin açılmasından da yararlanarak, siyasi alandaki iyi ilişkilerimizi, diğer alanlara taşımayı, genişletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliğimizi daha ileri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.”

MADURO İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, ziyaretlerinin son bölümünde Paraguay’ın ardından Venezuela’ya geçeceklerini aktardı. Bu ziyaretin Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ilki teşkil edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Venezuela Cumhurbaşkanı, malum Nicolas Maduro ile yakın dönemde farklı vesilelerle bir araya gelme fırsatımız oldu. Bu görüşmeler siyasi ve ekonomik ilişkilerimize ciddi bir ivme kazandırdı. Ziyaretimiz sırasında da ikili ilişkilerimizi mümkün olan her alanda daha da ileriyle taşımak için atılması gereken adımları ele alacağız. Ziyaretlerin Paraguay ve Venezuela ile ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.