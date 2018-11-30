Münbiç Zirvesi
Başkan Erdoğan’ın Arjantin’de yapılan G20 Zirvesi’ndeki programı, ABD Başkanı Trump ile yaptığı ikili görüşmeyle başladı. Ana konu Münbiç ve Fırat’ın doğusu idi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’de gitmedin önce Atatürk Hava Limanı’nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ana gündemini Münbiç olacağını ve Fırat’ın doğusunda hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Zirvede serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Zirve kapsamında bu konuların yanında eğitim, sağlık, istihdam, tarım, kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız” dedi.
PARAGUAY’A İLK ZİYARET
Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi’nin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela’ya resmi ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti. Latin Amerika ve Karayipler’e açılım politikaları çerçevesinde, son olarak 19 Kasım 2018’de Paraguay’ın başkenti Asuncion’da açtıkları büyükelçilikle birlikte bölgedeki büyükelçilik sayısını 16’ya çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 misyonumuzla bölgede en geniş temsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna yükseldik. Paraguay’a yapacağımız ziyaret, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ile büyükelçiliğimizin açılmasından da yararlanarak, siyasi alandaki iyi ilişkilerimizi, diğer alanlara taşımayı, genişletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliğimizi daha ileri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.”
MADURO İLE GÖRÜŞME
Erdoğan, ziyaretlerinin son bölümünde Paraguay’ın ardından Venezuela’ya geçeceklerini aktardı. Bu ziyaretin Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ilki teşkil edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Venezuela Cumhurbaşkanı, malum Nicolas Maduro ile yakın dönemde farklı vesilelerle bir araya gelme fırsatımız oldu. Bu görüşmeler siyasi ve ekonomik ilişkilerimize ciddi bir ivme kazandırdı. Ziyaretimiz sırasında da ikili ilişkilerimizi mümkün olan her alanda daha da ileriyle taşımak için atılması gereken adımları ele alacağız. Ziyaretlerin Paraguay ve Venezuela ile ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
BAŞKAN, PUTİN VE MACRON İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelecek. Kaşıkçı cinayetinin yanı sıra başkan Erdoğan’ın zirvede öncelikle terörle mücadele konusunda mesajlar verecek. Suriye ve Irak’ta terör örgütleriyle Türkiye’nin Rusya başta olmak üzere orak atılan adımlara vurgu yaparak terörle küresel mücadele mesajı vereceği ifade edildi. Erdoğan’ın çifte standardı bırakıp dayanışma sağlayarak ilkeli ve kararlı bir şekilde terörle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapacak. Erdoğan’ın sınırın hemen öte tarafında ve Fırat’ın doğusunda terör yapılanmasına Türkiye’nin asla izin vermeyeceği mesajını verecek.
Erdoğan’ın talimatının ardından Malcolm X’in adının verildiği caddeye tabela asıldı.
BARIŞ VE KALKINMA TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ
Başkan Erdoğan, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni’ne mesaj gönderdi. Erdoğan, “Asya’da, barış ve kalkınmanın sürdürülmesi, bölge ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal birliğin sağlanması tüm dünya için büyük önem taşımakta” dedi.
ERDOĞAN DANIŞTAY ÜYELİĞİNE LÜTFİYE AKBULUT'U SEÇTİ
Danıştay üyeliğine seçme ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay üyeliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Lütfiye Akbulut seçildi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Adnan Gayhan, Hüseyin Yazıcı ve Ahmet Çapoğlu atandı.
AÇIK BULUNAN YERLERE ATAMALAR
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Hilmi Gül, Gökhan Kırdı, Ayhan Gacar, Kübra Dolaş, Sezgi Alpaslan, Zeynep Güner, Yusuf Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Samet Doğan, Asuman Salman, Fatih Diler, Reha Bertan Günay, Bünyamin Kırbıyık, Onur Eminoğlu, Gencay Genç ve Tevfik Tulum’un atamaları gerçekleştirildi. Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Man Adası’ yalanına bir tazminat daha
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 12 Aralık 2017’de katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan ve yakınlarının haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştı. Tazminat davası dün tarafından karara bağlandı. Mahkeme heyeti Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Başkan Erdoğan adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik katıldı. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Başkan Erdoğan’a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan’a 20 bin lira, Ziya İlgen’e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu’ndan alınarak davacılara verilmesine karar verdi.
5. KEZ İFTİRASININ BEDELİNİ ÖDEYECEK
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’a toplam beş kez tazminat ödemeye mahkum edildi. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminatı ödedi. Aynı iddialar üzerine açılan bir başka davada, 142 bin lira manevi tazminat ödedi.Üçüncü tazminat davasının görüldüğü Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, 359 bin liraya mahkum etmişti. Aynı mahkemede dördüncü tazminat davasında da Kılıçdaroğlu, 130 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
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