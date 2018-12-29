Münbiç’i özgür kılmaya hazırız 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatıyla ilgili açıklamaların ardından Suriye’nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Münbiç bölgesinde başlayan hareketlilik sürüyor. Münbiç sınırının bulunduğu bölgelere son günlerde güç kaydırarak, cephe hatlarını sağlamlaştıran ÖSO güçleri, teröristlere yönelik olası operasyon için elleri tetikte talimat bekliyor. Cephe hatlarında ağır silahlarla taarruz için son hazırlıklarını yapan ÖSO’nun Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı, iç savaşın başlamasının ardından rejim ile terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD’nin zulmü altındaki Münbiç’i özgürleştirmek istediklerini söyledi.

HALK ZOR DURUMDA

Hedeflerinin, kenti teröristlerden temizleyerek, buradan zorunlu olarak göç eden halkın geri dönüşünü sağlamak olduğunu anlatan Karslı, bunun için 10 bin silahlı ÖSO gücünün savaşmaya hazır olduğunu kaydetti.TSK’nın ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ harekatlarıyla bölgenin, terör örgütlerinden arındırıldığını belirten ÖSO Komutanı Karslı, Cerablus ile Afrin arasında teröristlerin elindeki stratejik nokta olan Münbiç’i de özgürlüğe kavuşturup, Fırat’ın batısının güvenli hale getirileceğini kaydetti. Karslı “Münbiç halkı büyük zorluklar yaşadı. Rejim dönemi Esad yönetiminin zulmü altındaydı. Savaş başlayınca da Münbiç önce DEAŞ’ın ardından PKK/PYD’li teröristlerin zulmüne maruz kaldı. Zulüm nedeniyle Münbiç’in gerçek sahiplerinin büyük bölümü evlerini terk ederek zorunlu olarak Suriye içerisindeki farklı bölgelere veya Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Biz şimdi bu kenti teröristlerden temizleyerek özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz. Şu anda cephe hatlarında 10 bin askerimiz eli tetikte harekat için hazır bekliyor. Askerlerimiz ile Münbiç’i teröristlerden temizleyerek özgürleştireceğiz ve halkın yeniden buraya gelmesini sağlayacağız. Bizim buraya gelişimizin amacı sadece Münbiç’i özgürleştirmek ve halkın yeniden sahip olduğu topraklara geri dönmesine olanak tanımak, yaşadıkları acı ve zulmü sonlandırmak” dedi.

4 BİN TERÖRİST VAR

Arap nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı 350 bin nüfuslu Münbiç’ten, iç savaşının ardından binlerce kişi zorunlu göç etti. Kontrolü ele geçiren PKK/PYD; Ayn el-Arab, Rasulayn, Haseki, Afrin ve Rakka bölgesindeki Kürtleri yerleştirdi. Nüfusun 500 bine ulaştığı Münbiç’te yönetimi, ‘Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’ ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD elinde bulunduruyor. Örgütün silahlı kanadında ise yoğun olarak SDG içinde yer alan Arap aşiretlerin güçleri bulunuyor. Münbiç’te, 2 bini aşkını Araplardan oluşan 4 bin silahlı güç bulunuyor. İstihbarat birimleri, Münbiç’teki teröristleri komuta eden isimlerin ise PKK’nın Irak’taki kamplarından gelen 50- 60 kişilik grup olduğunu belirlendi.

Münbiç’e yeni takviye

ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Münbiç cephe hatlarına yeni askeri birlikler gönderdi. YPG/PKK ve Esad rejiminin yaptıkları açıklamaların ardından, ÖSO Hamza Tümeni, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla Münbiç cephe hattına sevk etti. Gönderilen kuvvetlerin Türkiye’nin bölgeye yapacağı operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

Terör örgütlerinin denetimindeki Münbiç’te hareketlilik devam ediyor. ÖSO güçleri son günlerde Münbiç sınırının bulunduğu bölgeye konuşlandı ve emir bekliyor.