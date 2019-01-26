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'Münbiç’i Türkiye ile fethedeceğiz'

280 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Beni Said Aşireti’nin lideri Şeyh Abdullah Şılaş, “Allah’ın izniyle Türk kardeşlerimizle birlikte dönüp Münbiç’i yeniden fethedeceğiz” dedi. 

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Münbiç, terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edildikten sonra sürgüne gönderilen Beni Said Aşireti’nin lideri Ebu Sufuk lakaplı Şeyh Abdullah Şılaş, Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden temizlenen Cerablus’a geldi. Ailesi ve bazı yakınlarıyla birlikte burada yaşayan Şılaş, aşiretine mensup yaklaşık 280 bin kişinin Münbiç’te zulüm altında olduğunu söyledi. 

GERİDE KALDILAR 

Geride bırakmak zorunda kaldığı yakınlarının kurtarılması ve teröristlerin zulmünün sona erdirilmesi için Türkiye’nin bölgeye operasyon başlatmasını isteyen Şılaş, “Münbiç’te oturuyorduk. YPG/PKK terör örgütü geldi. Halka zulüm etti. Irza, namusa geçtiler. İnsanları göç ettirdiler. Fırat Kalkanı bölgesine geldik” dedi. Suriye genelinde 1 milyondan fazla, Münbiç bölgesinde ise 280 bin civarında aşiret mensubunun yaşadığını belirten Şılaş, “Allah’ın izniyle Türk kardeşlerimizle birlikte dönüp Münbiç’i yeniden fethedeceğiz. Aşiretimizin bulunduğu yerler Münbiç, El Bab, İdlip, Azez, Cerablus, Rai, Çobanbey. Aşiretimizin nüfusu 1 milyondan fazladır. Münbiç’te 270 bin, 280 bin kişimiz var. Birincisi herkesi askere alıyor. Oradaki gençler kaçmaya başladı” ifadelerini kullandı. 

BİZE YARDIM EDİYORLAR 

Şılaş, “Oraya geldikten sonra insanların parası varsa parasını aldılar. Parası yoksa askerlik adı altında oğlunu aldılar. Oğlu yoksa kızını aldılar. Bizim Arapların adetinde, kültüründe kızlar askerlik yapmaz. Onun için Türk kardeşlerimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sesleniyoruz, bize bir an önce yardımcı olsunlar, bölgemizi geri almamıza yardımcı olsunlar. Türk kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Türk halkı Suriye halkına yardım ediyor” diye konuştu. 

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