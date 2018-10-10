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Münbiç’te ABD ile ortak eğitim başladı

Bakan Akar, yaptığı açıklamada, ABD ile oluşturulan Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri kapsamında, Münbiç’teki terör örgütü PYD/YPG/PKK varlığına son vermeyi amaçladıklarını söyledi.

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Bakan Akar, “Hedefimiz teröristlerin elindeki ağır silahların toplanması, PYD/YPG/PKK’nın Münbiç’ten çıkarılması ile istikrar ve güvenliğin teminiyle yerel güvenlik ve yerel yönetim unsurlarının PYD/YPG/PKK’dan en kısa sürede temizlenmesi ve Münbiçlilerin şehirlerine dönmelerinin bir an önce sağlanmasıdır” dedi. 

GERÇEK SAHİPLERİ DÖNECEK 

Münbiçlilerin, kendilerini yönetecek bir oluşum ve sistemin kurulmasını hedeflediklerini kaydeden Akar, “Demografik yapıya dönük baskı ve yapılaşmanın önlenmesini ve buradan ayrılan, Münbiç’in gerçek sahiplerinin, evlerine dönmelerine yönelik çalışmaların önünün açılmasını da amaçladık. ABD’li yetkililerle müşterek devriye görevinin başlatılmasına yönelik çalışmaların, gecikmeyle de olsa sonuç vermeye başladı. Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bölgede icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler dün itibarıyla başlamıştır” ifadelerini kullandı. 

EĞİTİMDEN SONRA DEVRİYE 

Eğitimlere katılacak ilk grup ABD’li personelin, 2 Ekim’de Gaziantep’e geldiğini hatırlatan Akar, “Eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, önümüzdeki süreçte, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak ve terörist faaliyetleri önlemek maksadıyla müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır. Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, 18 Haziran 2018’de başlayan bağımsız devriye faaliyetlerinin, planlandığı şekilde devam ediyor”diye konuştu. 

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