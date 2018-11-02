Münbiç’te devriye rötarla başladı

Taraflar, ortak devriye öncesinde Gaziantep’te yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim’de tamamlamışlardı. Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı’nın civarında yürütüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, “müşterek devriye bugün (dün) saat 15.53’te başlamıştır” bilgisini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak “Müşterek birleşik devriyelerin icrasına 1 Kasım 2018’de saat 15.53 itibarıyla başlanmıştır. Devriyeler, Münbiç Yol Haritasında belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir” ifadeleri yer aldı. ABD ve Türkiye, 4 Haziran’da YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin batısında işgal ettiği Münbiç’ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine 2 ay gecikmeli başladı. Yol haritası, 4 Haziran’dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK’lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu. TSK unsurları, 18 Haziran’dan bu yana 68 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti.