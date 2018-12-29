Münbiç'te kirli ittifak işbaşında

Türkiye’nin Fırat nehrinin doğu ile batısına yönelik harekat hazırlığı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi yine Esad rejimi ile kirli ittifak masasına oturdu. Kandil’den gelen terör heyeti ile Şam’da görüşen Esad rejimi bir kez daha PKK/YPG’yi kanatları altına alarak kalkan olmak için harekete geçtiği ifade edilyor. Amerikan askerlerinin yavaş yavaş Suriye’den çekilmeye başlamasıyla terör örgütü YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Münbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı. Dün Reuters haber ajansı geçtiği son dakika haberle rejim güçlerinin bölgeye girmeye başladığını iddia etti. Yaklaşık bir haftadır Suriye rejimiyle görüşen YPG/PKK, Münbiç bölgesinin resmen rejim güçlerine devredildiğini açıkladı.

REJİM’DEN AÇIKLAMA

YPG/PKK’dan yapılan açıklamada, “Suriye hükümetini, bize ait olan bölgeleri devralması için davet ettik” ifadesi kullandı.

Ancak kısa bir süre sonra Özgür Suriye Ordusu, Esad güçlerinin Münbiç’e girdiği bilgisini yalanladı.