Münbiç’ten Cerablus’a kaçış sürüyor
Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesi, devam eden iç savaşta 2014 yılında önce terör örgütü DEAŞ’ın kontrolüne 2 yıl sonra ise terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolüne geçti.
İlçedeki vatandaşlar terör örgütlerinin baskılarından kurtulmak için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a göç etmeye başladı. Her gün yüzlerce insanın göç ettiği iki ilçe arısındaki sınır noktasında yoğunluk yaşanıyor. ÖSO kontrolündeki sınıra gelen Menbiçliler getirdikleri eşyaları bu noktada yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocuk hamallara bırakıyor. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden göç edenlerin eşyalarını el arabalarıyla tampon bölgeden Cerablus’taki araçlara taşıyan çocuklar yaptıkları işten kazandıkları para ile ailelerinin geçinmelerine yardım ediyor. Çamur içindeki alanda çalışan çocukların tek dinlenme alanları ise eşyaları taşıdıkları el arabaları.
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