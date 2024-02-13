Murat Çiçek tek tek anlattı: Kaos oluşturmak üzere fırsat kollayanlar var

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Yaşanan olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzincan'da maden ocağında toprak kayması sonucu ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamadığını bildirdi.

Yaşanan olay sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE temaslarındaki basın kafilesi içerisinde yer alan Gazeteci Murat Çiçek, Kaan Yakuphan'ın 24 TV'de sunduğu 'Akşam Haberleri' programına bağlanarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

Erzincan'da yaşanan toprak kaymasına ilişkin sosyal medyada yer alan dezenformasyon ile ilgili paylaşımlara da değinen Çiçek, "Dünyada dezenformasyonla mücadele birimi olan tek ülke sanırım biziz. Buraya gelene kadar sosyal medyada çeşitli mevzularla ilgili dolaşan başka videolar da vardı. Olması mümkün olmayan meseleleri sanki varmış gibi bir kaos oluşturmak üzere fırsat kollayanlar var. Sadece bunlar değil bazı siyasi isimler de yangından mal kaçırmak gibi hareketlerde bulunuyorlar. "Biz demiştik, biz söylemiştik" gibi. Ülkeye yazık. Bu gibi hususlarda biz TürkMedya ailesi olarak resmi makamlardan açıklama gelmediği müddetçe dezenformasyonun ne kadar yıkıcı olduğunu bildiğimiz için bu tarz doğrulanmamış bilgilere kıymet vermiyoruz. Resmi bilgileri elde etmeden de izleyicilerimizi kaosa sürükleyecek yalan yanlış bilgiler verecek durumlardan da sıkı bir şekilde kaçındığımızı izleyicilerimize duyurmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

Yıllar öncesinde 1990 ve 2000'li yıllarda benzer şirketler aleyhinde bir sürü kampanyalar düzenleniyordu. Daha sonra nereden kaynaklı olduğu, hangi ülkelerin kışkırtmasıyla ortaya çıktığı o dönemde çok yazıldı çizildi. Bunları elbette biliyoruz. Dolayısıyla burada yapılacak ülkeye katkı sağlayacak bazı mevzuların neden istenmediği, arkasında kimlerin olduğu hususunda birçok durum ortaya çıktı. Acımız büyük. En nihayetinde burada iş yapan bir firmayı savunmak ya da onlarla ilgili bir şey söylemek durumunda değiliz. Bununla ilgili olarak gerekli tüm idari kanuni tahkikatlar yapılacak, eğer bununla ilgili bir sorumlu varsa ya da yapılması gerekenin eksik ya da yanlış yapılması durumda zaten adli merciler bunlarla ilgili gerekeni yapacaktır. Ama onun ötesinde ülke ekonomisine katkı sağlayacak ya da bu konuda yapılmış olan yatırımları engellemeye matuf bu tarz dezenformasyonlar hususunda da dikkatli olmakta fayda vardır.

