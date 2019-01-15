Musa’nın hayali gerçek oldu

Erdoğan tarafından babası ile birlikte Ankara’ya davet edilen Musa’nın 27 Aralık’ta hayatında ilk kez Adana’dan bindiği uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Beştepe’deki Külliye’ye gelen Musa, Erdoğan’la buluştu. 15 dakika süren görüşmede Musa ve babası Mahfuz Alan’la hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, küçük çocuğa tablet bilgisayar hediye etti. Buluşmanın ardından Mersin’e dönen Musa, Kur’an derslerine tabletten devam ediyor. Görüşme sonrası duygularını paylaşan Musa Alan, “Beni öptü, beraber fotoğraf çektirdik ve yemek yedik. Bana tablet hediye edip, ‘Maşallah’ dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım siz, bizi davet ettiniz. Ben de sizi Mersin’e, evimize davet ediyorum” dedi. Erdoğan’a teşekkür eden baba Mahfuz Alan ise “Musa’nın hayali gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Musa’ya sarıldı. O da sarıldı, kendisini öptü. Ben de Musa da çok mutlu olduk” diye konuştu.