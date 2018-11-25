Müslüman kadınlar ABD’de öne çıkıyor
KADEM’in düzenlediği Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katılan Dar al Hijrah İslam Merkezi Direktörü Iesha Prime, ABD’de Müslüman kadınların artık her yerde kendilerini gösterdiğini, İslamiyet’in hem cinsiyet eşitliğinde hem de teknolojinin oluşturduğu manevi boşluğu kapatmada öne çıktığını söyledi.
- İREM ERBAŞ
Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte düzenlediği 3’üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi için İstanbul’da bulunan ABD’de Dar al Hijrah İslam Merkezi Direktörü ve DC Müslüman Kadınlar Konferansı kurucusu Iesha Prime Star’a konuştu. Fas ve Senegal’de gençlik elçiliği yaptığı dönemlerde Müslümanlığı seçen Prime, kendini İslami programlara adayan bir eğitimci olarak ünlendi. Prime, din, aile ve teknolojik gelişmeler arasındaki ilişkilere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Dijital çağ ile farklı ülkelerden insanlar arasındaki bilgi aktarımının hızlandığına dikkat çeken Prime, şunları söyledi:
DİN ANLAM KATIYOR
“Bu bir yandan da izolasyona ve depresifliğe de neden oluyor. Din burada devreye giriyor, bireyin bilincini daha üst bir amaca yönlendiriyor. Aile içinde toplumsal yükümlülüklerin olduğunun farkına da varılıyor. Din ailenin de ötesinde, bir toplum desteği sağlıyor. Toplum sadece sanal gerçekliğe sahip değil, fiili bir gerçeklik de var ortada. Din günlük sıkıcı hayatlarımıza bir anlam kazandırıyor.”
HAYATIN HER ALANINDA VARIZ
ABD’de genel itibariyle, kanunda da belirtildiği üzere istenilene inanma özgürlüğünün olduğunu söyleyen Prime, “Gerçek hayatta bunun karşılığını bulması adına o kadar uzun kat etmemiz gereken bir mesafe var ki...” dedi. Kanunda yazan ifadenin günlük hayatta pratiğe dökülmesi gerektiğini vurgulayan Prime, şöyle konuştu: “Çoğumuz Amerika’da kapalı olarak rahat yaşıyoruz. ABD tarihinde Temsilciler Meclisi’ne giren ilk başörtülü kadın İlhan Omar örneği de var. İlk mülteci, ilk kapalı ve ilk Müslüman olarak meclise girdi. Müslüman kadınlar gittikçe daha çok sesini duyuruyor. Hakim de olabiliyorlar... Hayatın her alanında Müslüman kadınlar var. Houston, Washington’da bu kadınlarla karşılaşabilirsiniz. Ama ABD çok büyük bir coğrafya. Hala bazı yerlerinde şaşırtıcı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kapalı kadınları ilk defa gören insanlar şaşırıyor. Ama her ne olurla olsun Müslüman kadınların genel olarak güçlü bir sesleri var.”
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