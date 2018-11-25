Müslüman kadınlar ABD’de öne çıkıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte düzenlediği 3’üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi için İstanbul’da bulunan ABD’de Dar al Hijrah İslam Merkezi Direktörü ve DC Müslüman Kadınlar Konferansı kurucusu Iesha Prime Star’a konuştu. Fas ve Senegal’de gençlik elçiliği yaptığı dönemlerde Müslümanlığı seçen Prime, kendini İslami programlara adayan bir eğitimci olarak ünlendi. Prime, din, aile ve teknolojik gelişmeler arasındaki ilişkilere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dijital çağ ile farklı ülkelerden insanlar arasındaki bilgi aktarımının hızlandığına dikkat çeken Prime, şunları söyledi:

DİN ANLAM KATIYOR

“Bu bir yandan da izolasyona ve depresifliğe de neden oluyor. Din burada devreye giriyor, bireyin bilincini daha üst bir amaca yönlendiriyor. Aile içinde toplumsal yükümlülüklerin olduğunun farkına da varılıyor. Din ailenin de ötesinde, bir toplum desteği sağlıyor. Toplum sadece sanal gerçekliğe sahip değil, fiili bir gerçeklik de var ortada. Din günlük sıkıcı hayatlarımıza bir anlam kazandırıyor.”