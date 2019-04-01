Muş'ta 6 belediyeden 4'ünü AK Parti kazandı

Muş merkez ile Korkut, Hasköy ve Malazgirt ilçelerini AK Parti adayları kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muş merkezde HDP adayına 538 oy fark atan AK Parti adayı Feyat Asya ile AK Parti'nin Hasköy İlçesindeki adayı Hikmet Karayel, Korkut ilçesindeki adayı Sami Pekbay ve Malazgirt ilçesindeki adayı Cengiz Altın seçimden galibiyetle çıktı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Malazgirt ilçesinde HDP oylarında düşüş yaşanırken AK Parti'nin oyu arttı.

Varto İlçesinde HDP adayı Ülkü Karaaslan, Bulanık ilçesinde de yine HDP adayı Adnan Topçu seçimi kazandı.

HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları, kent merkezinde yüzde 40'dan yüzde 33'e, Varto'da yüzde 63'ten yüzde 44'e, düştü.

İKİ İLÇEDE AK PARTİ OYU ARTTI

AK Parti ise önceki yerel seçimlerde aldığı oy oranını, Korkut ilçesinde yüzde 53'den yüzde 65'e, Malazgirt ilçesinde yüzde 39'dan yüzde 40'a çıkarttı.