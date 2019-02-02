Mustafa Sarıgül: CHP merkezinde iktidar olmak istemeyen bir kadro var

CHP'den geçtiğimiz hafta istifa edip DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül, bu sabah bir televizyon yayınına konuk oldu. DSP'den Şişli Belediye Başkan adaylığı açıklanan Sarıgül, CHP'den son dönemde yaşananlarla ilgili soruları cevapladı.

"KILIÇDAROĞLU'NA KIRGIN DEĞİLİM"

Kılıçdaroğlu sorusunu kırgın olmadığı şeklinde cevaplayan Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde iktidar istemeyen bir kadro olduğunu söyledi. Bu kadro iktidara hazır olmadığı için Kılıçdaroğlu'nu yanlış yönlendiriyor diyen Sarıgül, Menemen belediyesinde 3 dönem başkanlığı başarılı şekilde yürüten kişiyi bile yeniden aday göstermediler diyerek örnek verdi.