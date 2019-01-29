Mustafa Sarıgül, DSP'den aday olacağının mesajını verdi

Pazar günü Şişli'de miting yapan beyaz güvercin uçuran Sarıgül, bugün sosyal medyadaki paylaşımı DSP'ye katılacağı yönünde yorumlandı. Kısa süre önce partisinden istifa eden Sarıgül, CHP'nin 2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş %39,52 oy almıştı.

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül 15 Kasım 1956’da Erzincan’da doğdu. İş adamı ve siyasetçi olan Sarıgül, 1999’dan 2014’e kadar İstanbul’un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yaptı. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için adaylığını koyan Sarıgül, oyları arttırmasına rağmen seçimi kazanamadı.

SARIGÜL'ÜN EĞİTİM HAYATI

Mustafa Sarıgül, eğitimine Güngören Köyü İlkokulu'nda başladı. Ailesinin İstanbul'a göç etmesi nedeniyle eğitimine İstanbul'da devam etti. Liseyi Zincirlikuyu İsov Yapı ve Meslek Lisesinde tamamlayan Sarıgül, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

AİLE YAŞAMI

Mustafa Sarıgül’un babası Hakkı Sarıgül, annesiyse Ayşe Ateş Sarıgül’dür. İlk eşi Hülya Köksaloğlu 1980 yılında öldürülen milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu’nun tek kızıydı. Bu evlilikten Abdurrahman Emir adında bir oğlu bulunan Sarıgül, eşi 1985’te vefat ettikten yaklaşık 8 yıl sonra 1993 yılında Aylin Kotil ile evlendi. Ünlü çift Haziran 2008’de ise boşandılar. Mustafa Sarıgük, biri Aylin Kotil’den olmak üzere iki çocuk sahibidir.

SİYASİ HAYATI

Mustafa Sarıgül,siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeliği ile başladı. Gençlik Kolu Yönetim Kurulu sekreterliği, Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevler yapan Sarıgül, CHP ilçe başkanlığı ve CHP il başkan yardımcılığı görevlerinde de bulundu. Mustafa Sarıgül bu süreçte CHP Kurultay Delegesi olarak Şişli İlçesinin temsil etti.

Mustafa Sarıgül, 1987 Genel Seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden TBMM 18. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Türkiye'nin en genç milletvekili olarak SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ile birlikte Meclis'te görev yaptı.

Sarıgül bu dönemde, TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği, Türk Parlamenterler Birliği Üyeliği, Türk-Alman Parlamento Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyeliği, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Asbaşkanlığı gibi görevlerde bulundu.

İlk kez 1994’te Şişli Belediye Başkanlığı’na aday olan Mustafa Sarıgül, 1999 Yerel Seçimlerinde kazanarak Şişli Belediye Başkanı görevini üstlendi.

Mustafa Sarıgül, 2002 yılında DSP’den istifa ederek İsmail Cem’in liderliğinde kurulan Yeni Türkiye Partisi’ne geçti. Sarıgül'ün bu katılımdan bir yıl sonra siyasete başladığı CHP'ye geri döndü.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde CHP’den aday olduğu Şişli belediye başkanlığına yurttaşlar tarafından ikinci kez seçilen Sarıgül, seçimlerde aldığı % 67’nin üzerindeki oy oranından cesaret alarak, CHP liderliğine aday oldu. 29 Ocak 2005’te, Ankara’da yapılan CHP'nin 13. Olağanüstü Kurultayı’nda Deniz Baykal’a karşı yenildi. Sarıgül, 24 Mart 2005’te, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından “Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği” gerekçesiyle CHP’den ihraç edildi.

Bu kararın iptali için verdiği uzun hukuk mücadelesini 2008’de kaybeden Mustafa Sarıgül, Kasım 2008’de DSP'ye katıldı. 2009 Yerel Seçimleri’nde, bu sefer DSP’den, üçüncü kez Şişli belediye başkanlığına aday oldu. Sarıgül, bu seçimlerde seçimlerde “Sevgi Kazanacak” sloganıyla yüzde 55 oranında oy alarak, bir önceki seçime göre oy oranı azalmasına rağmen üçüncü kez Şişli belediye başkanlığına seçildi.

Türkiye’de yeni bir değişimci partiye ihtiyaç duyulduğunu söylediğinden yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Sarıgül, bu bağlamda Temmuz 2009’da DSP’den istifa etti. 2009 yılında Türkiye Değişim Hareketi’ni başlatan Sarıgül, 2010 yılı ocak ayı başında yeni partisininin tüzük taslaklarını medyaya açıkladı.

22 Haziran 2010 tarihinde yaptığı basın toplantısında Türkiye Değişim Hareketi’nin partileşmeyeceğini ilan eden Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığındaki CHP’yi destekleyeceğini açıkladı.

31 Ekim 2013 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ile birlikte yaptığı basın toplantısında yeniden CHP’ye katıldığını açıkladı. 2 Kasım 2013 günü Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye partiden ihracı kalkması için verdiği dilekçe sonrası PM’ de onaylanıp 3 Kasım 2013 günü partiden ihracı kalkmış ve resmen tekrar CHP’ye dönmüştür. 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Sarıgül, başkanlığı AK Parti adayı Kadir Topbaş’a 7 puan farkla kaybetmiştir.

27 Ocak 2019'da "CHP yönetimine kırgınım, tepkiliyim" diyen Mustafa Sarıgül, partisinden istifa etmiştir. Sarıgül'ün 29 Ocak'ta sosyal medya paylaşımı DSP'ye katılacağı şeklinde yorumlanmıştır.