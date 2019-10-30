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Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı

  • DHA & AA
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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Parti MKYK üyeliğinde istifamı sayın Cumhurbaşkanına ilettim. Cumhurbaşkanı istifamı istedi, ben de partiden istifa ediyorum'' dedi.
 

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