Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa etti
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı
- DHA & AA
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Parti MKYK üyeliğinde istifamı sayın Cumhurbaşkanına ilettim. Cumhurbaşkanı istifamı istedi, ben de partiden istifa ediyorum'' dedi.
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