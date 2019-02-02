14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Müteahhitlere mecbur değilsiniz'

Erdoğan: Bazı müteahhitler diyormuş ki ‘ben yüzde 60’ını yüzde 70’ini alırım, sizi de kapıya koyarım.’ Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Ayrıca sen evini müteahhide vermeye de mecbur değilsin.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hacı Harun Ekşi Camii’nin açılışında konuştu. Bölgede yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, “Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız” dedi. İşte Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan satır başları: “Unutulmamak istiyorsak, ya bu tür eserler inşa edeceğiz ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz veyahut da çeşmeydi köprüydü bu tür yatırımlar yapacağız. Bunlar kaldığı sürece bizler unutulmayız. Yolumuz bu. Mahmut Efendi’ye de özellikle teşekkür ediyorum. Burada daha önce yine bir mescit ibadethane vardı. Ama tabi sıkıntılıydı. Onun yerine şimdi çok daha güçlü diyebileceğim, çünkü depreme biliyorsunuz bölgemiz dayanıklılık konusunda sıkıntılı, böyle bir eserin inşa edilmesi inanıyorum ki mahallemize de ayrı bir zenginlik kattı. Fakat ben daha farklı bir şey söylemek istiyorum.”

MÜTEAHHİDE KULAK VERMEYİN

“Camiden çıkarken bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Hani bizim bir kentsel dönüşüm tezimiz var ya. Malum buralar da kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok. Biz istiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki “ben yüzde 60’ını yüzde 70’ini alırım, ondan sonra da seni de kapıya koyarım.” Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanı’nın, bakanların, belediye başkanını dediğini dinlemiyorsunuz müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin.”

GELİN BANA BİLDİRİN

“Böyle bir durumda muhtara, belediye başkanına durumu bildirin. Ben burada komşunuzum gelin bana bildirin. Böyle bir şey yapamayacaklarını görün. Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Görüyorsunuz. Burada ne plan var ne proje var. Allah göstermesin buralarda yarın bir gün bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman. Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz. Niye? Bu binaları planlı bir şekilde dönüştürmedin diye.”

Başkan Erdoğan İstanbul’da Hacı Harun Ekşi Camii’nin açılışını yaptı. Erdoğan burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. 

Petrol zengini Suriye´de dram

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Kışanak ve Tuncel için karar çıktı

Kışanak ve Tuncel için karar çıktı

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sınırı getirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sınırı getirildi

Dünya başkentlerini ezbere saydı! İsrail için bakın ne dedi?

Dünya başkentlerini ezbere saydı! İsrail için bakın ne dedi?

'Terörün beli kırılmıştır'

'Terörün beli kırılmıştır'
 

POPÜLER HABERLER

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA