'Müteahhitlere mecbur değilsiniz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hacı Harun Ekşi Camii’nin açılışında konuştu. Bölgede yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, “Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız” dedi. İşte Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan satır başları: “Unutulmamak istiyorsak, ya bu tür eserler inşa edeceğiz ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz veyahut da çeşmeydi köprüydü bu tür yatırımlar yapacağız. Bunlar kaldığı sürece bizler unutulmayız. Yolumuz bu. Mahmut Efendi’ye de özellikle teşekkür ediyorum. Burada daha önce yine bir mescit ibadethane vardı. Ama tabi sıkıntılıydı. Onun yerine şimdi çok daha güçlü diyebileceğim, çünkü depreme biliyorsunuz bölgemiz dayanıklılık konusunda sıkıntılı, böyle bir eserin inşa edilmesi inanıyorum ki mahallemize de ayrı bir zenginlik kattı. Fakat ben daha farklı bir şey söylemek istiyorum.”

MÜTEAHHİDE KULAK VERMEYİN

“Camiden çıkarken bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Hani bizim bir kentsel dönüşüm tezimiz var ya. Malum buralar da kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok. Biz istiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki “ben yüzde 60’ını yüzde 70’ini alırım, ondan sonra da seni de kapıya koyarım.” Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanı’nın, bakanların, belediye başkanını dediğini dinlemiyorsunuz müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin.”

GELİN BANA BİLDİRİN

“Böyle bir durumda muhtara, belediye başkanına durumu bildirin. Ben burada komşunuzum gelin bana bildirin. Böyle bir şey yapamayacaklarını görün. Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz. Görüyorsunuz. Burada ne plan var ne proje var. Allah göstermesin buralarda yarın bir gün bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman. Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz. Niye? Bu binaları planlı bir şekilde dönüştürmedin diye.”