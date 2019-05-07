'NATO ittifak ruhuna uygun davranmalı'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da düzenlenen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, NATO’ya çağrı yaparak, “Türkiye’nin ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hakları da tartışma götürmez. NATO’nun bize gerilimlerin önüne geçmek için destek olmasını bekliyoruz”dedi. Erdoğan NATO üyelerine “Biz NATO’daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, ittifakın kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz” çağrısında bulundu. Erdoğan şunları kaydetti:

- Siber savaş gibi hibrit savaş yöntemlerine daha fazla başvurulduğunu görüyoruz. Sizlerin de bildiği gibi uluslararası güvenlik ortamında ciddi kırılmalar yaşanıyor. İttifakın güvenliğini doğrudan ilgilendiren terör gibi asimetrik tehditlerin de arttığı dönemdeyiz.

- Böylesi bir ortamda varoluş gayesi küresel güvenlik ve istikrarı korumak olan yapılarda ise çok ciddi aksamalar yaşanıyor. Bu kurumlar ya karar alamıyor ya da aldığı kararları hayata geçiremiyor. Bunun bedelini masumlar ve bizim gibi krizlere komşu ülkeler ödüyor.

- Türkiye son 8 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerde, söz konusu tıkanıklığın acı yansımalarını yaşamış, ekonomiden güvenliğe siyasete kadar iliklerine kadar hissetmiş bir devlettir.

- Düzensiz güç ve terör tehdidiyle mücadelede Türkiye’nin gösterdiği olağanüstü çabalar ortadadır. Bugün 4 milyon mülteciyle, dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülke konumundayız.

NATO’NUN VAROLUŞUNA AYKIRI

- Mültecilere 35 milyar dolarlık bir rakam harcadık. Aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı düzenledik. DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkesi biz olduk. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesini PKK’nın Suriye kolunun işgalinden kurtardık.

- Güvenli bölgelere 320 bin civarında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü sağladık. Büyük bir insani felaketin eşiğine gelen İdlib’de de inisiyatif alarak tekrar sükunetin sağlanmasını temin ettik. Böylece yüz binlerce masumun ölümünü engellediğimiz gibi Avrupa’yı sarsacak düzensiz göç akımının önüne geçtik.

- Bizler aynı güvenlik şemsiyesinin altında bulunan devletleriz. İttifak üyesi ülkelerin terör gibi ciddi sınamalarını tek başına çözmesini beklemek NATO’nun varoluşuna aykırıdır.

- Türkiye, terör organize suçlar ve düzensiz göç gibi tehditlerin tam kavşağında yer alıyor. PKK ve onun Suriye’deki uzantısı YPG, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele etmek zorunda kalıyor.

FETÖ’NÜN YIKICI FAALİYETLERİ

- Bugüne kadar 40 binin üzerinde vatandaşımızı PKK terörüne şehit verdik. Son üç gün içinde 6 askerimiz ve iki sivil vatandaşımız PKK’nın Suriye uzantıları tarafından şehit edildi.

- DEAŞ yayınladığı videolarla ülkemizi hedef alıyor. FETÖ, yurtdışında ülkemize yönelik yıkıcı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Maalesef bu terör örgütlerinin elebaşlarına, adaletten kaçabilecekleri imkanlar sunuluyor.

- Batıda İslam düşmanlığı, yüz binlerce insanın can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Sri Lanka ve Yeni Zelanda’da meydana gelen terör eylemle ri sorunun geldiği boyutları göz önüne koymuştur. Önlem alınmazsa, terör belası büyümeye devam edecektir.

TERÖR DESTEKÇİSİ MÜTTEFİK

- Müttefiklerimizden tek bir beklentimiz var. Biz NATO’daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz.

- Müttefiklerimizin terör örgütü olarak kabul ettiği yapılara karşı tedbir almalarını istiyoruz. Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına kast eden terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, silah ve mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşının kimi ülkelerde kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

- DEAŞ ile mücadele bahanesiyle atılan yanlış adımların meşrulaştırılması asla mümkün değildi.