NATO liderleri ABD'de bir araya geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

Oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti ile savunma endüstrisiyle işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, üye ülkelerin savunma harcamalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Asya-Pasifik'te ortaklıkların güçlendirilmesinin önemine işaret eden Stoltenberg, "Bu, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmayla mücadele etmek için önemli." dedi.

"HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ"



Ev sahibi ABD Başkanı Biden da son 75 yılda NATO'nun kalkanıyla üye ülkelerin büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti.

"Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz." diyen Biden, NATO'nun doğu kanadında muharebe kanadının güçlendirildiğini, İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka katıldığını ve savunma harcamalarının artırıldığını bildirdi.

Biden, Rusya'nın hızla Çin, Kuzey Kore ve İran'ın desteğiyle savunma üretimini artırdığını belirterek, "İttifakın geride kalmasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez tüm NATO müttefiklerinin kendi ülkelerinde savunma üretimi gerçekleştirmek için planlar ürettiğine dikkati çeken Biden, böylelikle NATO'nun daha yenilikçi ve rekabetçi olacağını, hızlı şekilde kritik savunma teçhizatı üretebileceğini kaydetti.