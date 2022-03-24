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Politika

NATO liderlerinden kritik zirve sonrası ortak açıklama

NATO liderlerinden kritik zirve sonrası ortak açıklama: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları küresel güvenliği tehdit ediyor

24 Mart 2022 Perşembe 16:14 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 16:40
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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeni korumaya, Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya ve Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Çinli yetkililerinin son zamanlarda yaptığı açıklamalardan endişe duyuyoruz ve Çin'i, Kremlin'in özellikle savaş ve NATO hakkındaki yanlış söylemlerini büyütmeye son vermeye, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya davet ediyoruz" denildi.

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