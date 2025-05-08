NATO tarihinde bir ilk! Kritik göreve Türk general seçildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarları güçlü şekilde muhafaza etmeye, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik önemli ve belirleyici katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

TSK'nın terör örgütünü bitirme noktasına getirdiğini, bekaya yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Devam eden operasyon, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu vesileyle, 3 Mayıs'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'e bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere sevgi ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyoruz."

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 175 şahsın yakalandığını, 1893 şahsın engellendiğini belirterek, "Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı da 29 bin 657 olmuştur. Diğer yandan Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir." diye konuştu.





Türk Silahlı Kuvvetlerinin, halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bu kapsamda gerçekleştirilen tatbikatlara ilişkin bilgi verdi.

Tuğamiral Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 6-17 Mayıs tarihleri arasında icra edilen DENİZKURDU-II tatbikatında, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 120 gemi, 7 insansız deniz aracı (İDA) ve 85 hava aracı yer almaktadır. Tatbikata ayrıca İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Kızılayı da iştirak etmektedir. Fiili silah eğitimleri ve ATMACA ve SM-1 güdümlü mermi atışlarının 10 Mayıs'ta icra edileceği DENİZKURDU-II tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri 15 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecektir."

İzmir'de 5-16 Mayıs tarihleri arasında, EFES-2025 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri, Ankara'da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğal Afetler Arama Kurtarma, Edirne'de Trakya-2025, İstanbul'da Avrasya Barışı tatbikatlarının düzenlendiğini belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"21 Nisan-31 Mayıs dönem aralığında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag, yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekatı, Almanya ve Birleşik Krallık'ta Formidable Shield, İtalya'da Mediterranean Strike, yerinden katılım ile Locked Shields, İspanya'da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, Katar'da 9-16 Mayıs tarihleri arasında Katar Özel Kuvvet NATO Sertifikasyon, Konya'da 12-23 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Anadolu Ankası, Kayseri'de 12-30 Mayıs tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır."

Aktürk, ayrıca NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında, 14 Mayıs'ta Romanya hava sahasında düzenlenecek eğitimlere 2 adet F-16 ve tanker uçak ile katılım sağlanmasının planlandığını söyledi.

NATO Uzay Mükemmeliyet Merkezi tarafından Fransa'da düzenlenen "1'inci Uzay Konferansı"na Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığınca katılım sağlandığını belirten Aktürk, "Diğer yandan Mehteran Birlik Komutanlığımızca 15-19 Mayıs tarihleri arasında 42'nci Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında konser ve tören faaliyetleri icra edilecektir." dedi.

- İkili ilişkiler ve bölgesel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, milli ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü, uluslararası misyonlar ve ikili ilişkiler kapsamında da çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren Türkiye'nin, Ekim 2025'ten itibaren yine 1 yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstleneceğini belirten Aktürk, şunları anlattı:

"NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunan ülkemiz, komutasını devralacağı görevi daha önce olduğu gibi NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirecektir. Öte yandan, NATO'nun kritik öneme sahip 'İş Birliği ile Güvenlik Direktörü' görevine, bir Türk generali seçilmiştir. Böylece, NATO tarihinde ilk defa ülkemiz, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye'nin NATO'daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesidir. Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir."

- İSRAİL

Aktürk, İsrail'in, saldırı ve katliamlarına devam ettiğini hatırlatarak, "İnsani yardımların ulaştırılmasını engelleyen ve saldırılarını genişleterek Filistin halkını yerlerinden etmeye ve Gazze'de kalıcı olmaya çalışan İsrail'e karşı uluslararası toplumun sonuç alıcı adımlar atması ve Gazze'de yeniden ateşkes ilan edilmesi elzemdir." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, "Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve işgalleri ile bölgesel istikrara zarar veren İsrail'in, Lübnan'da ilan edilen ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Suriye'ye yönelik saldırılarını tümüyle durdurması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife'yi kabul edeceğini, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı"na katılacağını söyledi.

- SAVUNMA SANAYİ

Yerli, milli ve modern savunma sanayinin ürettiği harp araç gereçleri ile TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edildiğini vurgulayan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 'Dragoneye-2 Termal Kamera' ile 'Sırt Tipi Karıştırma Sistemi' muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır." dedi.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail ile Suriye'de gerginlik yaşandığına ilişkin haberleri yanıtlayan kaynaklar, bu konuda yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynaklar, İsrail'in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekatlarını tasvip etmediklerini vurgulayarak, "Bu hava harekatları Suriye'de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bununla birlikte birçok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulunmuştur. Suriye yeni hükümetinin talebi çerçevesinde, alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağı" bulunduğuna dair iddiaları yanıtlayan kaynaklar, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda bazı emekli askerlerin orduevlerine, askeri sosyal tesislere girişinin yasaklanması hususunda kamuoyunda Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan açıklama, yorum ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Öncelikle büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin bizler için çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyor ve hepsine hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ancak, mevzuatta da açıkça belirtildiği üzere, kendisine özel bir görev verilmediği halde görevi ve sıfatı icabı muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunan, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz ve davranışta bulundukları çeşitli komutanlık ve resmi kaynaklardan intikal eden bilgi ve belgelerden tespit edilenlerin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir. Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele, Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir."

- "ŞEHİT AÇIKLAMASINA İLİŞKİN HABERLER"

Bakanlık kaynakları, MSB'nin son şehit açıklamasında, "bölücü terör örgütü" ifadesinin çıkarıldığına dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik maksatlı ve sistematik şekilde gerçekleştirilen algı operasyonları devam etmektedir. Aziz şehitlerimizle ilgili yaptığımız açıklamalarda 'bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı', mayın el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili 'bölücü terör örgütünün yerleştirdiği' ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar aziz şehitlerimiz ile ilgili yapılan bilgilendirmeler incelendiğinde olayın meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığı görülecektir. Son dönemde MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında değişiklik olduğu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla derin bir acı ve üzüntünün paylaşıldığı bir metni gerçek dışı iddialarla bağlamından koparmaya; aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ile aramızı açmaya çalışmanın hiçbir ahlaki ve insani değerle bağdaşmadığı, birlik ve beraberliğimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan bahse konu yalan haber ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

- GKRY'DE SONDAJ ÇALIŞMASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözde 5. parselde sondaj çalışması için NAVTEX yayınlandığı ve VALARİS DS-9 sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine dair sorular üzerine, "GKRY'nin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede yer alan 5'inci parsel için yeni ilan edilen bir NAVTEX bulunmamaktadır. Bununla birlikte sözde 5'inci parselinin bir kısmı Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır. 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye deklare ettiğimiz kıta sahanlığımıza karşı yapılacak herhangi bir ihlal sahada derhal engellenecektir. VALARİS DS-9 sondaj gemisi halen sözde 10'uncu parseldedir. Sözde 10'uncu parselin Deniz Yetki Alanımız ile bir çakışması bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bir Türk generalin NATO Uluslararası Askeri Karargahı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine, kaynaklar şu bilgileri paylaştı:

"NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip 'İş Birliği ile Güvenlik Direktörü' görevine Tuğgeneral Eray Üngüder seçilmiştir. Generalimiz görevi boyunca NATO'nun Ortaklık Ülkeleri ve Uluslararası örgütlerle işbirliğinin güçlendirilmesi, NATO kapasite inşasına yönelik askeri politikaların geliştirilmesi, NATO'nun sınırlarının ötesinden istikrarın tesis edilmesi alanlarında kritik görevler üstlenecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye'nin NATO'daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir Müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir."

Kaynaklar, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime dair sorular üzerine, "Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyor, taraflara sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz." dedi.