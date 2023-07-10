NATO tarihinde bir ilk: Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Litvanya'daki Üçlü İsveç Zirvesi sonrası açıklama yaptı.
-Erdoğan, İsveç'in onaylanması için kararı Meclis'e götürecek.
-Sayın Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusunda kararını verdi.
-İlk kez Terörle Mücadeleden Sorumlu Özel Koordinatör atayacağız.
- İsveç'in NATO üyeliği tarihi bir adım olacaktır
-Terörizme karşı nasıl birlikte çalışılacağı konusunda uzlaşıldı
-Bu hem Türkiye hem de tüm NATO ittifakı için önemli
-Türkiye'nin onay işlemi hakkında ayrıntıları ben veremem
-Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakın zamanda onay işlemini gerçekleştirecektir
-Macaristan, İsveç'in üyeliğini son onaylayan ülke olmayacaklarını vurguladı
-NATO, terörizme karşı farklı şekillerde, farklı yöntemlerle birlikte çalışmaktadır
-İsveç Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini ve vize serbestisi konusunu destekleyeceğini söyledi