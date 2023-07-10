NATO tarihinde bir ilk: Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Litvanya'daki Üçlü İsveç Zirvesi sonrası açıklama yaptı.

Stoltenberg 'in açıklamalarından satır başları:

-Erdoğan, İsveç'in onaylanması için kararı Meclis'e götürecek.

-Sayın Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusunda kararını verdi.

-İlk kez Terörle Mücadeleden Sorumlu Özel Koordinatör atayacağız.

- İsveç'in NATO üyeliği tarihi bir adım olacaktır

-Terörizme karşı nasıl birlikte çalışılacağı konusunda uzlaşıldı

-Bu hem Türkiye hem de tüm NATO ittifakı için önemli

-Türkiye'nin onay işlemi hakkında ayrıntıları ben veremem

-Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakın zamanda onay işlemini gerçekleştirecektir

-Macaristan, İsveç'in üyeliğini son onaylayan ülke olmayacaklarını vurguladı

-NATO, terörizme karşı farklı şekillerde, farklı yöntemlerle birlikte çalışmaktadır

-İsveç Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini ve vize serbestisi konusunu destekleyeceğini söyledi