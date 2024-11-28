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Politika

NATO üyelik girişimlerine Türkiye engeli: Kabul edilemez

MSB kaynakları, 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'ya üyelik girişimleri, Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir' açıklamasında bulundu.

28 Kasım 2024 Perşembe 12:44 - Güncelleme:
NATO üyelik girişimlerine Türkiye engeli: Kabul edilemez
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşerek NATO üyeliği için girişimlerde bulunmasına yönelik Türkiye tarafından açıklama geldi.

GKRY'NİN NATO ÜYELİK GİRİŞİMİNE TÜRKİYE'DEN TEPKİ

GKRY'nin NATO üyelik girişimine tepki gösteren MSB kaynakları, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak, ittifakın genişleme kararlarının oybirliğiyle alındığını hatırlatır ve bu süreçlerin herhangi bir ülkenin ulusal güvenlik endişelerini dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini savunur. Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin NATO'ya üyelik başvurusu bulunmamaktadır, ancak girişimleri dahi Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Bu girişim, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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