Stoltenberg'in Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:
- Silah verdiklerimiz Taliban'a karşı neden başarılı olamadı
- Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.
- ABD'nin geri çekilme kararını diğer üyeler izledi ama burada Taliban'ın güç kazanma riski vardı. Son haftalarda beklenmedik hızla hem ordu hem de siyasi mekanizma çöktü.
- Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum.
- Afganistan'da durum son derece ciddi ve öngörülemez.