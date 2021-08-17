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Politika

NATO'dan Afganistan ve Türkiye açıklaması! ''Kilit rol oynadı''

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum, alınması gereken dersler var.' dedi. Ayrıca Stoltenberg,' Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 2021 Salı 16:09 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 16:17
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Stoltenberg'in Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

- Silah verdiklerimiz Taliban'a karşı neden başarılı olamadı

- Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.

- ABD'nin geri çekilme kararını diğer üyeler izledi ama burada Taliban'ın güç kazanma riski vardı. Son haftalarda beklenmedik hızla hem ordu hem de siyasi mekanizma çöktü.

- Afganistan'ın çöküşünü görmekten üzüntü duyuyorum.

- Afganistan'da durum son derece ciddi ve öngörülemez.

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