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Politika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna krizine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 14:32 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:05
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağını görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

  • NATO
  • Rusya Ukrayna
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