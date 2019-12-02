'NATO'dan güncelleme isteyeceğiz'

Avrupa'nın terör örgütü PKK/YPG’nin hamiliğine soyunduğu bir dönemde gerçekleşecek NATO liderler zirvesinde Türkiye, güncelleme önerisinde bulunacak. NATO’nun, Sovyet ve soğuk savaş dönemi şartlarında kurulduğuna dikkat çeken Türkiye’nin, zirvede özetle “NATO yeni tehdit durumunu okuyamadı. Kendini yeni döneme göre güncellemeli, gerekirse NATO sözleşmesi maddeleri tümüyle ele alınmalı” demesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Londra’da NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. NATO üyelerinin Türkiye’nin PKK/YPG ile mücadelesinde yeterli desteği vermemesi, NATO üyesi ABD’nin terör örgütüne açıktan destek vermesinin gölgesinde gerçekleşecek toplantıda, önemli tartışmaların yaşanması bekleniyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan Londra’daki toplantıda, NATO’nun küresel tehditlere karşı kurumsal olarak kendini güncellemesi gerektiğini dikkat çekecek.

YENİ TEHDİTLERİ GÖRMEDİ, YPG’YE TAVIR BELİRLEMEDİ

Kaynaklara göre, Sovyetler Birliği tehdidine karşı kurulan NATO, Sovyet tehdidi bittikten sonra dünyadaki yeni tehdit dalgasını okumakta geri kaldı. Türkiye’ye karşı devam eden YPG terör tehlikesine karşı tavır belirlemeyen NATO ve bir başka NATO üyesi olan ABD’nin, terör örgütüyle işbirliği yapmasına karşı tepki ortaya koyamaması tartışmalı durumdur.

Ancak Türkiye pozisyon olarak Fransa’nın “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” tezine de itiraz ediyor. Türkiye, NATO’nun günümüz küresel tehditlerine karşı müttefiklerini önceleyen ve tehdit algısı tanımlarının gereğini yapan bir pozisyon alması gerektiğini ifade edecek. Erdoğan’ın özetle, “NATO yeni tehdit durumunu okuyamadı. Kendini yeni döneme göre güncellemeli, gerekirse NATO sözleşmesi maddeleri tümüyle ele alınmalı” demesi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİDİR

Başkan Erdoğan’nın Londra’daki zirvede, Avrupa’yı koruyan en büyük ve tek ordu NATO’ya ihtiyaç olduğunu ancak günümüz şartlarında güncellenmesi gerektiğini dile getirmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye’nin NATO’lu müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğini söylemesi, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” söylemine de cevap vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan çok net bir şekilde “Türkiye’nin güvenliği aynı zamanda Avrupa’nın güvenliği anlamına geliyor” derken; Türkiye’nin başta YPG/PKK olmak üzere terör tehditlerine karşı yalnız bırakılması Avrupa’nın kendi güvenliğini de tehlikeye atması olarak algılanması gerektiğine dikkat çekilecek.

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