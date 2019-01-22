Nazlı Ilıcak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
- AA
Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı iddiasıyla "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak 5 yıl 10 ay hapis verildi.
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