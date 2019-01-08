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‘Ne iş olsa yaparım’ anlayışı yanlış, uzmanlaşmalıyız

5. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Üye Buluşması’na katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Gençlik STK’larının Rolü’ başlıklı söyleşide konuştu.

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Gençliğin sorunlarını çözmek için tek yerin siyaset olmadığını, STK’ların da siyasetin gündemini belirlediğini ifade eden Erdoğan, gelişmişliğin bir göstergesi olarak STK ve gençliğin siyaset ve toplum üzerindeki etkisinin görmezden gelinemeyeceğini aktararak “Ne iş olsa yaparım” düşüncesinden ziyade, uzman ve konusuna yoğunlaşmış STK’ların bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla da “Herkesin topluma hizmet edebileceği ortam var. Ancak, herkes elinden geldiği kadar dahil olmalı. İyi projeler geliştirmeli ve hedef odaklı çalışılmalıdır. Gerekli sinerjiyi yaratabilirsek hem ülkemiz hem de kültürümüz muazzam işler başarabilecek güçtedir” ifadelerini kullandı. 

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