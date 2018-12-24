Netanyahu terör devletinin başısın

Başkan Erdoğan DEİK 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda ve Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan 82 eserin toplu açılış töreni’nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. ‘Başka liderlerin yaşadığı kötü sonu yaşayabilir’ diyen Metin Akpınar’ı sert sözlerle tepki gösteren Başkan Erdoğan “Beni ipe götürmek senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi” derken, Netanyahu’ya da “Sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun” dedi. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

BUNLAR CHP’NİN YALAKALARI

CHP’nin yalakası sanatçı kılıklı borazan var. Bunlardan 3’ü CHP’nin resmi yayın organı olan televizyonda benim hakkımda atıp tutmuşlar. Önce ‘Gergedan nesli’ diyerek hakarete başlamışlar. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna götürmüşler. Milletin iradesine zerre kadar saygıları yok. Gezi Parkı’ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa, Hollanda zannettiler yanıldılar. Sen belki Bakırköy Belediyesi’ne sığınırsın ama biz milletimizle omuz omuza durur terör eylemini darbe eylemini pes ettiririz. Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar, polisimize kurşun sıktılar, belediye otobüslerini yakıp yıktılar. Sen ana muhalefetin başında olsan ne yazar. İstanbul’da başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan iş makinalarıyla yollarımızı bozanlar, bunlarla beraber olanlar bu milleti sevenler olabilir mi? Güney Doğu’da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur. Hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldı.”

ESERLER HAYIRLI OLSUN

“Toplam 82 kalem eserin Arnavutköyümüze ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Belediye Başkanımız ve ekibi başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Belediyecilik bizim işimiz. AK Parti’nin işi. Türkiye’nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşüm önce belediyelerden başlamıştır. CHP’nin İstanbul’da belediye başkanı olduğu zamanlara gidelim. Arnavutköy’ün belde olduğu zamanlara gidelim. Yolunuz var mıydı? Şimdi adeta otoyol gibi duble yolunuz var. Medeni olmak farklı bir şey. Ama ne yazık ki bunlar o belde döneminde kaldı.”

Arnavutköy’de vatandaşlar, Başkan Erdoğan’a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

MİLLETİNE SAVAŞ AÇMIŞ BİR PARTİ

“1994 yılında İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimde karşımda öyle bir manzara vardı ki insan düşmanına böyle bir muameleyi uygun görmez. Medeni bir Türkiye medeni bir İstanbul varsa bu sayede var. Bir ülke veya bir şehir en kötü nasıl yönetilir diye görmek istiyorsanız CHP’nin tarihine bakın. Kendi milletine savaş açmış bir parti var. Son yıllarda derme çatma isimleri milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar. Paslı demiri yaldızlı boyayla boyamakla altın olmaz.”

KEM SÖZ SAHİBİNE AİTTİR

“Her seferinde milletimizden silleyi yemelerine rağmen bu arayıştan vazgeçmediler. Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmazlar ama faşizm genlerine işlemiştir. Yerlilikle ve millilikle uyuşmayan ne varsa Bay Kemal’de var. Bu arada siyaset dillerinin seviyesini de yerlere düşürdüler. Genel başkanları başta olmak üzere bunlar sefalet içinde yüzüyorlar. Bunlarla gerçekten ana muhalefetin tüm sözcüleri edeple ahlakla nezaketle uyuşmayacak ifadelerle üzerimize saldırıyorlar. Bütçe görüşmelerinde yine meşreplerini ortaya koydular. Kem söz sahibine aittir. Bizim bunlara cevabımız vardır. Bu cevabı onların seviyelerine inmeden, gereken platformlarda vermeyi sürdüreceğiz. Ne kadar çırpınsalar boştur.

TERÖRİST SEVİCİ PARTİ

“Suriye’de gerek sahada, gerek diplomaside elde ettiğimiz başarıları herkes takdir ediyor bir tek ana muhalefet bir de terör örgütünün güdümündeki parti feryat figan ediyor. Cemal Kaşıkçı olayındaki duruşumuz tebrikle karşılanıyor, bir tek CHP’nin aklına tuhaf sorular geliyor. Ana muhalefet, Türkiye’yi Ortadoğu denkleminin dışına atmak istiyor. 14 seçim AK Parti birinci sırada, sen kaçıncı sıradasın. Batı’da bırakıp koltuğu gidiyorlar, sen yapıştın gitmiyorsun. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını güçlendirmek için çalışırken en çok muhalefetin saldırılarına maruz kalıyoruz. PKK’yı yerle yeksan ediyoruz, FETÖ’ye dünyayı dar ediyoruz, Suriye’de terörün önünü kesiyoruz, ekonomik saldırıları boşa çıkarıyoruz karşı cevap CHP’den geliyor.”

NETANYAHU ZALİMSİN

“İsrail Başbakanı Türkiye’ye en alçak ifadelerle saldırdı. Netanyahu denen adam bizi Kıbrıs’ta işgalci olmakla suçlayan İsrail Başbakanın sanırım dili sürçtü. Kendilerinin Filistin’de işgalci olduklarını kadınları, çocukları, masum insanları öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun, siz kadınları, çocukları tekmeleyerek askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin. Devlet terörünün başındasın. Bu sadece sana uyuyor, Erdoğan’a uymaz. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor. İsrail’in yaptıkları katliamların yıkımların hesabını vermeden kimseye ithamda bulunma hakkı yoktur.”

SURİYE’DE OTORİTE BOŞLUĞUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından Başkan Erdoğan ile Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye›de yaşanan son gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan, Suriye’de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde Türkiye’nin NATO müttefiki ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. İki lider, Suriye’deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kaldı. Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı. VERİMLİ GÖRÜŞMEYDİ Erdoğan, Twitter’dan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri kullanıldı. TRUMP: EVE DÖNÜYORUZ ABD Başkanı Trump ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. DEAŞ’ı, Suriye’deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar” sözlerini kaydetti. Trump ayrıca, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, “Genişletilmiş ticaret konularını da konuştuk” dedi. ARNAVUTKÖY’DE AÇILIŞI YAPILAN 82 ESER Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Binası, Nuri Pakdil Kültür Merkezi, Kreş, Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Nikah Sarayı, Düğün ve Davet Salonları, Avlu 34 Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Arnavutköy Kültür Sanat Merkezi, Yeşil Cami Meydanı, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Katlı Otopark (İBB),Cumhuriyet Meydanı, Hadımköy Kent Meydanı 1. Etap, Balaban Mahallesi Meydan ve Yol Düzenlemesi, Tayakadın Meydanı ve Mahalle Hizmet Binası, İmrahor Meydanı ve Mahalle Hizmet Binası, Sazlıbosna Mahallesi Meydanı, Çilingir Mahallesi Meydanı, Yassıören Mahallesi Meydanı, Boyalık Mahallesi Meydanı, Yeşilbayır Mahallesi Meydanı, Karaburun Meydan Düzenleme Projesi (1. Etap), Durusu Mahallesi Meydan ve Yol Düzenlemesi, Baklalı Mahallesi Meydanı, Taşoluk Köyiçi Meydanı, Hadımköy Kapalı Pazar Yeri, Bolluca Kapalı Pazar Yeri, Haraççı Kapalı Pazar Yeri, Arnavutköy Güney Çevre Yolu(İBB), Bolluca Stadı, Arnavutköy Ulaşım Hizmetleri Merkezi, Arnavutköy Şehir Parkı(İBB), Akpınar Parkı, Esatgülemek Parkı, Malazgirt Parkı, Mevlana Parkı, Hasan Karakaya Parkı, Hoşseda Parkı, Osmangazi Parkı, Seyitonbaşı Parkı, Ömerli Parkı, Yıldırım Beyazıt Parkı, Hanzade Pazarı, Hidayet Parkı, M.K. Paşa Parkı, Prof Dr Aziz Sancar Parkı, Ertuğrul Gazi Parkı, Çınar Parkı, Şehit Er Şaban Aydoğan Parkı, Hasan Karakaya Parkı, Selvi Parkı, Baraj Yolu Caddesi Parkı, Suatlar Parkı, 655 Parsel Parkı, Baysal Sokak Parkı, Mevlana Caddesi Parkı, Boğazköy 563 Parsel Parkı, Boğazköy 828-829 Parsel Parkı, Biricik Sokak Parkı, Tankçılar Parkı, Akşemsettin Cami Parkı, Birol Sokak Parkı, Dağhan Sokak Parkı, Şenay Sokak Parkı, Plevne Parkı, İmrahor Mesire Alanı, Boğazköy Mesire Alanı, Sosyal Yardımlaşma Merkezi, İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bolluca Gençlik ve Eğitim Merkezi, Vadipark Gençlik ve Eğitim Merkezi, Sanat Atölyesi, Taşoluk Millet Kıraathanesi, Arnavutköy Yerel Tarih Müzesi, Arnavutköy Müftülük Binası, Hadımköy Merkez Camii, Taşoluk Fatih Camii, Ömerli Erkek Kuran Kursu, Boğazköy Camii Restorasyonu ve Meydanı, Kurban Satış ve Kesim Alanları (İBB), Hadımköy Toki, Taşoluk Toki, Hadımbaba Parkı.