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Netleşen isimler pazartesi günü ‘Genel Merkez’de

AK Parti’de, mevcut belediye başkanları, diğer aday adaylarının tabi olduğu başvuru, temayül ve mülakat süreçlerine dahil edilmemişti.

  • ŞERİFE GÜZEL
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Genel Merkez, özellikle mevcut başkanlar ile teşkilattan il ve ilçe başkanlarından aday yapılacakları bu sürecin dışında tutmuştu. Partide Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan değerlendirmelerde, devam edilecek olan mevcut belediye başkanlarıyla ilgili sürecin hızlı şekilde işletilmesi benimsenmişti. Bu kapsamda, AK Parti’de, önceliği “devam edilecek mevcut başkanlar” olmak üzere, isimlerin açıklanma sürecine geçilecek. 

BAŞVURULARI İSTENECEK 

Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı son değerlendirme toplantısında isimleri üzerinde mutabakat sağlanan 20 dolayında ilin mevcut başkanları, Ankara’ya çağrılarak adaylık başvurularını yapmaları istenecek. Parti kulislerinde, Pazartesi günü Genel Merkez’e çağrılacak isimler arasında, Gaziantep, Antalya, Konya gibi büyükşehirlerin başkanlarının da olduğu konuşuluyor. Bu arada devam edilmeyecek olan iller ile ilgili değerlendirme süreçleri ise devam edecek. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan teşkilat temayül yoklamaları ile bu bölgelerde öne çıkan isimlerin teşkilat desteğinin de bulunup bulunmadığına bakılacak. 

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