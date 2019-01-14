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Nihat Zeybekci: Anadolu güneşin doğuşunu İzmir'den seyredecek

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 'Bu seçimde AK Parti ve MHP, bir artı bir eşittir iki olmuyor, bir artı bir eşittir üç, dört oluyor. Mevzubahis vatansa devletse milletse bayraksa gerisi teferruattır diyen anlayış mevzubahis İzmir'se gerisi teferruattır diyor.' dedi.

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AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki belediye başkan adayları, MHP İzmir İl Başkanlığında bir araya geldi.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, İzmir'de 2 il başkanlığı ile 60 ilçe başkanlığı binası ve 2 il başkanına sahip olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın sinerji yarattığını kaydeden Zeybekci, "Bu seçimde AK Parti ve MHP, bir artı bir eşittir iki olmuyor, bir artı bir eşittir üç, dört oluyor. Mevzubahis vatansa devletse milletse bayraksa gerisi teferruattır diyen anlayış mevzubahis İzmir'se gerisi teferruattır diyor." ifadelerini kullandı.

İzmir'in son 15-20 senelik süreçte problemlerinin azalmadığını vurgulayan Zeybekci, problemlerin çözümünün kolaylaşmadığını, zorlaştığını söyledi.

İzmirlilere oylarını İzmir'e, kentlerine, çocuklarına, yaşlılarına, İzmir'in geleceğine vermeleri çağrısında bulunan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Yerel seçimde bu birlikteliğin (Cumhur İttifakı) muhteşem sonuçlar alacağına inanıyorum. Ben iki partinin bu şehirde belediye meclis üyeliklerine de tek liste olarak girmelerini istiyorum. Gönlüm bunu istiyor. 31 Mart gecesi o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak. 1 Nisan sabahı Anadolu, güneşin doğuşunu İzmir'den seyredecek, Anadolu'ya İzmir'den güneş doğacak. Bu şehirde alnı ak, alımlı çalımlı dolaşabilecek ekip var, o da bu ekip, bizim ekibimiz."

-"İzmir'e saygısızlıktır"

Zeybekci, gazetecilerin, "İzmir'i dünyaya pazarlayacağız" açıklamasını hatırlatarak, bu ifadeyle neyin kastedildiğini sorması üzerine şunları söyledi:

"Bunu açıklamaya ihtiyaç hissetmek ayıptır. İzmir yatırımcılara en cazip ortamı sağlayacak. Hedefimiz dünya, bütün dünyaya hitap edeceğiz. Dünya platformunda yer almayacak bir İzmir'i hayal etmek için burada değiliz. Hayalimiz, hedefimiz kendi içine kapanmış, kendi içinde dönen, Anadolu'ya bile sırtı döndürülmeye çalışılan İzmir yerine dünya şehri İzmir. Hayalimiz bütün ilçelerimizi dünyaya pazarlamak, dünyaya açmak ama dervişin fikri neyse zikri o olurmuş. Bu şekilde samimi bir hedef çizmek, bir yürüyüş yolu ortaya koymak çarpıtılmaya çalışılırsa bunu İzmir'e saygısızlık, haksızlık olarak görürüm. Maalesef yine beceriksizliklerin, ufuksuzlukların ideolojik kılıfla örtülmeye çalışılmasının girişimdir."

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de iki partinin İzmir'de Türkiye'ye örnek çalışmalar yaptığını ifade etti.

Birlik ve beraberliğin tabana da yansıyacağını belirten Şengül, Türkiye'nin bu birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise Cumhur İttifakı adaylarının ikinci toplantısını yaptıklarını, ilk toplantının AK Parti İl Başkanlığında yapıldığını hatırlatarak, "Gayet iyi gidiyor. Bir sinerji yarattı bu birliktelik. Arkadaşlarımız birlikte hareket etme şuurlarıyla çalışmalarına devam ediyor." dedi.

AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle'nin de katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. 

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

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