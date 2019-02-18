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Nihat Zeybekci, Çakıroğlu'nu anma törenine katıldı

Ege Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada katledilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma törenleri düzenlendi. Zeybekci törende, 'Onların şehadetleriyle bu memleket huzurlu. Fırat da sivil şehidimiz.' dedi.

  • İHA
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MHP İzmir İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları üyeleri, Ege Üniversitesi'nde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mezarı başında bir anma programı düzenlendi. Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki anma törenine; AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan ile Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve partililer katıldı.

Çakıroğlu mezarın etrafının Türk bayrağı motifi verilmiş çiçeklerle donatılmasının ardından Çakıroğlu için dua edildi. Programda daha sonra Kur'an-ı Kerim de okundu.

Öte yandan Zeybekci, programdan önce bir süre baba Fuat Çakıroğlu ile sohbet etti. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun mekanının cennet olmasını dileyen Zeybekci, "Rabb'im inşallah sizlerle kavuşana kadar cennetinin en güzel yerinde ağırlasın, sizleri cennetin kapısında bekliyor olsun. Milyonlarca şehit verdi bu millet, şehitlerle bayrak bu rengini aldı, dalgalanıyor. Onların şehadetleriyle bu memleket huzurlu. Fırat da sivil şehidimiz. Sizlere ve arkadaşlarına Rabb'im sabır nasip etsin" dedi.

Fuat Çakıroğlu da Zeybekci'nin programa gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zeybekci'ye seçimde başarılar dileyen Çakıroğlu, CHP'lileri eleştirerek, İzmir'de bir değişimin şart olduğunu söyledi. Öte yandan, yurt genelinde de Çakıroğlu için anma törenleri düzenlendi.

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Semo, 'kasten adam öldürmek' ve 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

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