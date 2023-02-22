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Politika

Niinistö, 'bu konuda bir şey yapamıyoruz' dedi ve ekledi: Onay Türkiye'nin elinde

NATO'ya üyelikleri Türkiye'nin elinde olan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, 'Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci İsveç ile beraber devam ediyor. İsveç ile birlikte el ele NATO'ya girmek istiyoruz. Ama bu konuda bir şey yapamıyoruz, onay Türkiye'nin elinde, Türkiye şu an ne düşünüyor bilemiyorum.' dedi.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 18:23 - Güncelleme:
Niinistö, 'bu konuda bir şey yapamıyoruz' dedi ve ekledi: Onay Türkiye'nin elinde
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Niinistö, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Norveç Başbakanı Gahr Store ile İsveç'in Harpsund kentinde bir araya geldi. Liderler görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Sauli Niinistö, "Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci İsveç ile beraber devam ediyor. İsveç ile birlikte el ele NATO'ya girmek istiyoruz. Ama bu konuda bir şey yapamıyoruz, onay Türkiye'nin elinde, Türkiye şu an ne düşünüyor bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "İskandinavya bölgesinin kendine has koşulları var. Aramızdaki işbirliği NATO'ya derinlik kazandıracak. İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olunca, bölgemiz NATO'nun en kuzeyi olacak. Türkiye ile de NATO üyeliği görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Norveç Başbakanı Gahr Store ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklediklerini ve bu ülkelerin NATO'ya güç katacağını kaydetti.

Store, "Rusya giderek daha öngörülemez bir hale geldi. Rusya'dan İskandinavya ülkelerine yönelik siber savaşı, hibrit savaşı olmak üzere çok farklı ve tehlikeli yöntemler kullanılıyor. Bu açıdan da düşündüğümüzde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girebilmesi önemli." dedi.

  • Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
  • NATO
  • OTAN

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