Nobel Barış Ödülü için 11 ülkeden ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'' başvurusu!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Metin açıktır, tartışılmaz" sözü aslında skolastik dönem, kilise yaklaşımından ortaya çıkmaktadır. "Kutsal kitaplar kendi kendini yorumlar" şeklinde bir yaklaşım var. Halbuki hukuk metinleri kendi kendini yorumlamaz"

"Cumhurbaşkanı" kelimesinin anlamı ve kapsamı 2017 anayasa değişikliğinden sonra değişmiştir. Ve anayasada kullanılan bütün Cumhurbaşkanı ifadeleri kural olarak eski sistemdeki cumhurbaşkanının anlam ve kapsamından farklıdır"



"Sonuçlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclis'in daha çok çalıştığını, daha verimli çalıştığını, daha etkili çalıştığını gösteriyor"

"Avrupa'da Türk, İslam ve Müslüman düşmanlığına yönelik ciddi bir eğilimin ortaya çıktığını, devletlerin de bu yaklaşımlara zemin hazırladığını görüyoruz"



"2022 yılında barış ödülü verilecekse barış ödülünü hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır"



"(Bazı ülkelerin Türkiye için yaptığı güvenlik uyarıları) Türkiye'yi yıpratma, itibarsızlaştırma yönünde bir hamle olduğunu açık bir şekilde görüyoruz"



"Seçimle ilgili Türkiye'de 1950'den beri hiçbir şaibe olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Yerleşmiş, iyi işleyen güvenli bir sistemimiz var"

