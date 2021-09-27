Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:36 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:51

Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinin sağlıklı ve güçlü bir eğitimden geçtiğini söyledi.

Kurtulmuş, üniversitelerin bulundukları şehir ile birlikte büyümesi gerektiğini, çevreden, şehirden, halktan, realiteden kopuk üniversitelerin bilimsel gelişmelere öncülük etmesinin düşünülemeyeceğini kaydetti.

Konuşmasında ilim, irfan, hikmet konularının öneminden bahseden Kurtulmuş, "İrfan, hikmet ve ilim; ilim en altı. Çocuklarımıza bu ikisini de vermek, kendimiz de hayatımız boyunca hikmet ve irfanla donanmak durumundayız. Allah hikmet ve irfan yolumuzu hepimiz için açsın diye temenni ve dua ediyoruz. İrfan sahibi değilseniz, insanların, güçlü olanların karşısında eğildiği, güçlü olanların ise kendisinden başka kimseye dünyada hak tanımadığı bir dünya ortaya koyarsınız. Bugün dünyada bilim eksikliği yok. Çok mükemmel bilimsel gelişmeler var. Hayatı kolaylaştırmaya dair birçok meseleler var." diye konuştu.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere değinen Kurtulmuş, "Peki yer yüzünde huzur, hakkaniyet, adalet var mı? Yeryüzünde insanlar mutlu mu? İnsanlar sevinç içerisinde hayatın gerçeklerine tutunabiliyorlar mı? Hayır, değil. Olmamasının sebebi; bilgi eksikliği değil, olmamasının sebebi irfan ve hikmet eksikliği. Onu tamamlamak üniversitelerimizin temel meselelerinden biri." ifadesini kullandı.

Mülkün temelini oluşturan adaletin, bir terazi ve taraflar arasında bir denge olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Denge şaştığı zaman adalet olmaz. Adalet; çadırın ana direğidir. Onu söküp alırsanız ne bilim kalır ne teknoloji kalır ne gelişme kalır. Onun için adaleti tarih boyunca önemseyen toplumlar, toplumsal gelişmelerin merkezi haline getiren topluluklar, büyük medeniyetler kurmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Adaletten büyük güç yok"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, adaletten büyük güç olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Topunuz, tüfeğiniz, tankınız, atom bombanız, şuyunuz buyunuz olsun. Hiçbir faydası yok. Esası adalettir. Dolayısıyla büyük medeniyetlerin yükselişi, toplumların gelişmesinin temel meselelerinden biri de adaletin gerçekten güçlü ve etkili şekilde toplumların ana direğini oluşturmasıdır. Adaletin temel hususlarından biri de özgürlük meselesi. Yani seçim özgürlüğü, kendi düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü, yaşayabilme özgürlüğü, insanlar kendi hayatlarında bilimsel araştırmalar yapacaklarsa bu alandaki özgürlüklerin tamamı da adalettin bir şubesidir, adaletin içerisinde yer alması gereken bir husustur. Bunları bugün rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ancak ben de hayatı üniversitelerde geçmiş biri olarak söylüyorum; çok yakın zamanlara kadar üniversitelerde maalesef çok basit meseleleri, haksızlıkları, özgürlük kısıtlamalarını konuşuyorduk. Örneğin 17-18 yaşındaki gençlerimizin başörtüleriyle üniversitelerine gelmesi büyük bir ayıp olarak Türk eğitim tarihinde, maalesef o tarihteki yerini aldılar. Aynı şekilde aynı yarışa soktuğumuz öğrencilerin bir kısmına başka bir katsayı, başka kısmına başka bir katsayı uygulayarak, yıllarca büyük bir haksızlığı, büyük bir adaletsizliği, büyük bir özgürlük kısıtlamasını ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla her alanda adaleti ve insanların özgürlüğünü esas alan medeniyetler büyük çıkışlar yapar, büyük güçlerini ortaya koyabilirler."

İnsanoğluna emanet edilen dünyanın, gelecek nesillere en iyi şekilde bırakılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, dünyada iklim değişiklerinin görüldüğünü hatırlattı.

Bu sene müsilajdan (deniz salyası) bahsedildiğini dile getiren Kurtulmuş, bunun insanoğlunun çevresini kirletmesinin sonuçlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Çevre kirliliğinin, iklim değişikliklerine nasıl neden olduğunun bilindiğini anlatan Kurtulmuş, "Sebebi kimdir? Hikmet ve irfan sahibi olmayan insan. Bilgi sahibi olmayan insan demedim. İnsanlar iklim değişiklikleriyle buzların eriyeceğini biliyor. Ancak bu kadar umarsız davranıp çevreyi kirletiyorlarsa çevrenin kendilerine kutsal bir emanet olduğu bilgisine sahip olsalar bile onu içselleştirmemiş olmalarının sonucudur. Kainat bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklarıyla insanlara emanet bırakılmıştır. Bu emaneti en iyi şekilde koruyabilen medeniyetler güçlenmiştir." görüşünü paylaştı.

- "Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır"

Kurtulmuş, en büyük emanet olan evreni ve dünyayı korumanın sorumlulukları olduğuna dikkati çekerek, "Bunun için emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır." dedi.

Numan Kurtulmuş, dünyanın nimetlerine ulaşımda eşitlik prensibinin öneminden bahsederek, medeniyetlerin bunu gerçekleştirdiğinde yükseldiğini ve geliştiğini belirtti.

İnsanların eğitimde, kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide, felsefede, inovasyonda sürekli ileriye doğru gitmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaletin, mülkün temeli olması, dünyanın, evrenin insanlara emanet olarak verilmesi, bütün insanların yaradılışta eşit, Müslümanların da dinde kardeş olması, insanların özgür seçimleriyle hayatlarını gerçekleştirme hakkına sahip olması, dünyanın nimetlerine ulaşımda da dünyada yaşayan bütün insanların eşit ortak olması ve eğitimde, kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide, felsefede sürekli ileriye gitmeyi emreden bir düşünce açısına sahip olması gerektiği; size garanti ediyorum, bu 6 maddeyi hangi medeniyet bir şekilde yerine getirirse dünyanın en büyük medeniyetlerinden oluyor. Bu söylediğim insanlık tarihinin özetidir. Bunun dışında bunlardan bir ya da birkaçına sahip olmayanın, aksamaya başladığını, aksama başladıktan sonra da büyük merkezlerin tek tek yıkıldığını görüyoruz. Bu arada birtakım dış etken ve saldırıların olmadığını da söylemiyorum. Nihayetinde insan topluluklarını ayakta tutan iç dinamizmidir. İnsanlar, bu iç dinamizmiyle bunları gerçekleştirirse dışarıdan ne gelirse gelsin onların hepsini göğüslemesini başarır."

İlmin, bilmenin ötesinde bilgiye ilişkin hususları içselleştirmek ve insanların faydasına sunmak olduğunu belirten Kurtulmuş, dünya tarihi boyunca bütün toplulukların saydığı 6 hususa dikkat ettikleri oranda güçlendiğini ve büyük medeniyetler kurduğunu hatırlattı.

"Allah'ın izniyle büyük İslam medeniyetinin 3. büyük çıkışı, Türkiye'den, bu topraklardan, Anadolu irfanından neşet ederek inşallah insanlığa ışık saçacaktır, yol gösterecektir. Büyük bir yükselişe hep beraber şahit olacağız." diyen Kurtulmuş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin de ilimin, hikmetin ve irfanın bütün insanlığa ışık tutan, kente ve Türkiye'ye öncülük eden sayılı bilim yuvalarından biri olmasını temenni etti.

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Bayram, dekanlar ve öğrenciler katıldı.

Kurtulmuş, daha sonra Vali Yavuz'u ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.