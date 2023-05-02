Numan Kurtulmuş: Milletvekili adaylıklarında fevkalade genç bir nüfusa sahibiz

Türkiye'nin dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden biri olduğunu aktaran Kurtulmuş, "En büyük yatırımımızın gençliğe yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. Onun için bu ülkenin kaynaklarını her zaman gençliğin lehine, gençlerin lehine harcamak, seferber edebilmek için de canla başla gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlerin önünü açtığını, 30 olan seçilme yaşının kendi iktidarları döneminde önce 25'e ardından 18'e indiğini belirtti.

Seçilme yaşının indirilmesi konuşulduğu dönemde muhalefetin "Gencecik adamlar Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Nasıl milletvekili olacaklar?" şeklinde itirazda bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Önce 25'e arkasından 18 yaşına indiren parti AK Parti'dir. İndiren siyasi lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şu anda İstanbul'daki önemli vakıf üniversitelerinden birisinde endüstri mühendisliğinde 2. sınıf öğrencisi olan genç bir arkadaşımız 19 yaşında milletvekili adayıdır. Geçtiğimiz dönem meclisin en genç milletvekili grubu AK Parti grubuydu. Bu sefer de milletvekili adaylıklarında fevkalade genç bir nüfusa sahibiz." ifadelerini kullandı.



"BİRİLERİNİN SÖYLEDİĞİNİN AKSİNE TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ ŞUURLU"

Kurtulmuş, güvendikleri gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu bildiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Birileri diyor ya, Y kuşağı, Z kuşağı. Türkiye'de evet çok güzel bir kuşak geliyor. Dün TEKNOFEST'te gençlerin arasında dolaştım. Bugün itibariyle 3 milyonu aşkın gencimizin TEKNOFEST'e katıldığını biliyoruz. Türkiye'nin her bir yerinde 14-15 yaşlarında gencecik arkadaşlarımızın bu TEKNOFEST'in yarışmalarına katılarak bu yarışmaların içerisinde yer aldığını, kiminin robotik atölyelerinde kimisinin İHA'lar ve SİHA'lar da kimisinin işte hibrit araba üretiminde harıl harıl takımlarda çalıştığını övünerek ifade etmek istiyorum. Birilerinin söylediğinin aksine Türkiye'nin gençleri şuurludur. Medeniyetine, değerlerine sahiptir. Ne istediğini bilir."

Kurtulmuş, iktidarları öncesinde birkaç ilde üniversite bulunduğunu, iktidarları döneminde tüm illerin üniversiteye kavuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin okullaşma oranlarında büyük bir başarı elde edildiğini belirten Kurtulmuş, şunları ifade etti:



"İstanbul'un, Türkiye'nin her yerinde kütüphaneler açarak, bu kütüphaneleri gençlerimizin emrine tahsis ettiğini de görmekten büyük bir iftihar duyuyoruz. Şehirler, büyük binalar inşa edersiniz. Bunların hepsi güzel. Aklınız varsa, projeniz varsa, imkanınız varsa bunu yaparsınız. Ama en zor olan insanı inşa etmektir. Bilgili, birikimli, medeniyetinin değerlerine saygı duyan, milli manevi değerlerini benimsemiş, ailesine, komşularına, milletine karşı saygılı, çalışkan ve ülkesi için gelecek hesapları olan gençleri yetiştirmenin Türkiye'nin en zor, en önemli ödevi olduğunun farkındayız. Bunun için bütün işimizi gücümüzü buraya tahsis etmiş durumdayız. Bu vesileyle sizlerin siyasette söz ve karar sahibi olmanızı, eğitimde üstün başarılar elde edebilecek eğitim altyapısına sahip olmanızı, sizlerin iş hayatı istihdamda güçlü bir şekilde var olmanızı sağlamak vazifemizdir. Bunun için canla başla gayret sarf ediyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 15 Mayıs'ta AK Parti'nin iktidarının devam etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeninden seçilmesiyle birlikte Dijital Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını söyledi.



Kurtulmuş, bu bankanın gençlere evlenmeleri zamanında 2 yılı geri ödemesiz, 5 yıl faizsiz borç vereceğini, işini kurmak istediği zaman gençlere yardım edeceğini, tarım alanında yatırım yapmak isterse bunların önünü açacağını dile getirerek, "Böylece hem ailelerini kısa sürede kurabilmeleri hem de gençlerimizin üretime katılabilmeleri için sizlere destek vereceğiz. Bu dijital bankanın kaynağını da Karadeniz doğal gazından elde edilen gelirlerin belli bir miktarını siz gençlerin emrine tahsis edeceğiz." diye konuştu.



14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyen Kurtulmuş, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE ÜRETİM KABİLİYETİNİ, TÜRKİYE'NİN ÜRETME GÜCÜNÜ BOZMAYACAĞIZ"



Kurtulmuş, programa katılan bir gencin, "dünyada etkisini gösteren krize rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her gün yeni yatırımları nasıl yaptığını" sorması üzerine şunları kaydetti:



"Pandemi dolayısıyla dünyadaki hemen hemen bütün ekonomiler, en zengin, en güçlü ekonomiler bile altüst oldu. Arkasından Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte dünya yeni krizlerin içerisine girdi. Bu süreç içerisinde bizim başından itibaren aldığımız önemli tedbirlerden birisi şudur: Tezgahı dağıttırmayacağız. Yani Türkiye üretim kabiliyetini, Türkiye'nin üretme gücünü bozmayacağız. Türkiye'de muazzam bir istihdam potansiyeli var. Bunun sonucu olarak da zaten yapmış olduğu yatırımlar süratle tamamlanıyor. Mesela, Zonguldak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz doğal gazının bir şekilde nakledilmesi için tören yaptı. Yatırımların hepsi titizlikle takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız bunları birinci derecede takip ediyor ve bunlar sonlandırılıyor."