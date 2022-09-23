Numan Kurtulmuş: Türkiye artık küresel aktör, Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Semerkant'ta Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, ardından New York'ta BM Genel Kurulu Toplantılarında ülkemizin küresel barış vizyonunun dünya liderlerine ve kamuoyuna etkin şekilde anlatılması..." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu krizlere, Türkiye'nin bu krizlere müdahalesine atıflarda bulunarak, "Tahıl koridoru açılarak küresel kıtlık riskinin azaltılması. Ukrayna ve Rusya arasında savaş esirleri değişiminin sağlanması... Güçlü ve Büyük Türkiye'nin uluslararası gündemdeki yansımalarından birkaçı sadece. Türkiye artık küresel aktör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri." dedi