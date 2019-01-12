O anneler hep ağlayacak

Türkiye’nin kararlı mücadelesi sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK, eleman eksiğini çocukları zorla dağa kaçırarak gidermeye çalışıyor. Kaçırılan çocukları için aylarca HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve HDP binalarında oturma eylemleri yapan ailelerin taleplerini, PKK evlatlarını çatışmalara sürükleyip ölüme göndererek cevap verdi. Aileleri eylem yapan suça sürüklenen çocuklardan; Serkan Yıldız, Dilber Bozkurt, Mehmet Emin Önalan, Tuğba Karaer, Ahmet Akbaş gibi isimlerin cenazeleri çatışmalardan sonrası ailelerine gönderildi.

HDP KAYITSIZ KALDI

Çocukları zorla dağa kaçırılan aileler ise ilk toplu tepkisini Mayıs 2014’te verdi. Diyarbakır, Elazığ başta olmak birçok ilde çocuklarının kendilerine iadesi için oturma eylemi yapan aileler, BDP’li belediyelerce engellenmeye çalışıldı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler; ellerinde evlatlarına ait fotoğraflarla ‘Çocukların eli kalem tutmalı, silah değil’, ‘15 yaşındaki çocukların siyasi düşüncesi olamaz’ yazılı pankartla tepkilerini gösterdi. Ailelerin evlatlarına kavuşma ümidiyle yaptığı çağrılara ise terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları HDP- DBP kayıtsız kaldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, aileleri oturma eylemi yapan çocukların önemli bir kısmı PKK tarafından çatışmalara sürüklendi.

HAYALİ DOKTORLUKTU

PKK tarafından 2014 yılında kaçırılan Serkan Yıldız’ın ailesi de Erzurum’dan gelerek Diyarbakır’da oturma eylemine katılmıştı. Ailesi Yıldız’ın doktor olmayı hayal ettiğini, girdiği LYS’de 58’inci olduğunu belirtti. Yıldız, 2016 yılında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda Van’ın Edremit ilçesinde etkisiz hale getirildi.

17 YAŞINDA KAÇIRILDI

PKK’ya evlatlarını bırakması için fotoğrafı ile çağrıda bulunan Dilber Bozkurt 2014 yılında dağa kaçırıldığında 17 yaşındaydı. PKK’nın Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılara sürüklenen Bozkurt’un 2016 yılında ilçede cesedi bulundu.

HASRETİ YARIM KALDI

Torun özlemi içindeki Sabri Önalan, ilerleyen yaşına rağmen oturma eylemine katıldı. PKK tarafından 2013 yılında kaçırılan Mehmet Emin Önalan, 5 Haziran 2016 yılında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle girilen çatışmada etkisiz hale getirildi.

ÖĞRENCİLİK YAPIYORDU

Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken kandırılarak kaçırılan Tuğba Karaer’in annesi de oturma eylemine katılanlar arasındaydı. Acılı anne günler süren mücadelesinin ardından kızının terör örgütü YPG saflarında çatışmak üzere götürüldüğü Suriye’de etkisiz hale getirildiği haberini alarak yakıldı.