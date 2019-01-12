O anneler hep ağlayacak
Dağa kaçırılan evlatları için aylarca eylem yapan Diyarbakırlı annelerin feryadına HDP yöneticileri duyarsız kaldı. PKK elebaşlarının zorla ölüme gönderdiği 14- 17 yaşlarındaki çocukların ailelerine cansız bedenleri döndü.
- HABER MERKEZİ / ANKARA
Türkiye’nin kararlı mücadelesi sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK, eleman eksiğini çocukları zorla dağa kaçırarak gidermeye çalışıyor. Kaçırılan çocukları için aylarca HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve HDP binalarında oturma eylemleri yapan ailelerin taleplerini, PKK evlatlarını çatışmalara sürükleyip ölüme göndererek cevap verdi. Aileleri eylem yapan suça sürüklenen çocuklardan; Serkan Yıldız, Dilber Bozkurt, Mehmet Emin Önalan, Tuğba Karaer, Ahmet Akbaş gibi isimlerin cenazeleri çatışmalardan sonrası ailelerine gönderildi.
HDP KAYITSIZ KALDI
Çocukları zorla dağa kaçırılan aileler ise ilk toplu tepkisini Mayıs 2014’te verdi. Diyarbakır, Elazığ başta olmak birçok ilde çocuklarının kendilerine iadesi için oturma eylemi yapan aileler, BDP’li belediyelerce engellenmeye çalışıldı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler; ellerinde evlatlarına ait fotoğraflarla ‘Çocukların eli kalem tutmalı, silah değil’, ‘15 yaşındaki çocukların siyasi düşüncesi olamaz’ yazılı pankartla tepkilerini gösterdi. Ailelerin evlatlarına kavuşma ümidiyle yaptığı çağrılara ise terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları HDP- DBP kayıtsız kaldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, aileleri oturma eylemi yapan çocukların önemli bir kısmı PKK tarafından çatışmalara sürüklendi.
HAYALİ DOKTORLUKTU
PKK tarafından 2014 yılında kaçırılan Serkan Yıldız’ın ailesi de Erzurum’dan gelerek Diyarbakır’da oturma eylemine katılmıştı. Ailesi Yıldız’ın doktor olmayı hayal ettiğini, girdiği LYS’de 58’inci olduğunu belirtti. Yıldız, 2016 yılında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda Van’ın Edremit ilçesinde etkisiz hale getirildi.
17 YAŞINDA KAÇIRILDI
PKK’ya evlatlarını bırakması için fotoğrafı ile çağrıda bulunan Dilber Bozkurt 2014 yılında dağa kaçırıldığında 17 yaşındaydı. PKK’nın Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılara sürüklenen Bozkurt’un 2016 yılında ilçede cesedi bulundu.
HASRETİ YARIM KALDI
Torun özlemi içindeki Sabri Önalan, ilerleyen yaşına rağmen oturma eylemine katıldı. PKK tarafından 2013 yılında kaçırılan Mehmet Emin Önalan, 5 Haziran 2016 yılında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle girilen çatışmada etkisiz hale getirildi.
ÖĞRENCİLİK YAPIYORDU
Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken kandırılarak kaçırılan Tuğba Karaer’in annesi de oturma eylemine katılanlar arasındaydı. Acılı anne günler süren mücadelesinin ardından kızının terör örgütü YPG saflarında çatışmak üzere götürüldüğü Suriye’de etkisiz hale getirildiği haberini alarak yakıldı.
BİR DAHA HABER ALAMADILAR
2014 yılında dağa kaçırılan Serkan Yıldız, 2016’da Van’ın Edremit ilçesinde etkisiz hale getirildi. Erzurum Tekman’lı Yıldız çifti, çocuğundan 21 Haziran 2014 yılından sonra haber alamadılar. Gözü yaşlı aile, Diyarbakır’da 2014’de çocuklarının dağdan indirilmesi için oturma eylemine katıldı.
ACISI İKİYE KATLANDI
2012’DE kaçırılan ablası Muhbet Karaer gibi Tuğba Karaer de zorla Suriye’ye götürüldü. Karaer farklı gruplar ile girilen çatışmalarda öldürüldü. Gözüyaşlı anne Nafiye Karaer, Diyarbakır’da çocuğunun dönmesi için eylem yapan anneler arasında katılmıştı. Ancak eylem devam ederken çocuğunun ölüm haberini aldı. Büyük kızı da 2012’de Hakkari’de öldürüldü.
ÇATIŞMADA ÖLDÜ HABERİ YIKTI
PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır’da yaptıkları oturma eylemiyle hafızalara kazınan Sabri Önalan’da torunu için oturma eylemine katıldı. PKK tarafından 2013 yılında kaçırılan Mehmet Emin Önalan, 5 Haziran 2016 yılında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle girilen çatışmada öldürüldü.
ÇALMADIK KAPI BIRAKMADI
Dilber_Bozkurt 2014’te kaybolduğunda 17 yaşındaydı. Annesi Hamide Bozkurt çalmadık kapı bırakmadı. Temmuz 2014’te Ankara’ya giden anneler arasında yer alan Hamide Bozkurt, PKK’dan kızını bırakmalarını istedi. Ancak genç kız, terör örgütü tarafından Sur’da ki çukur olaylarında kullanıldı. Bozkurt, Mart 2016’da Diyarbakır Sur’da öldü.
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