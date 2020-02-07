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Politika

AK Parti toplantısında dikkat çeken diyalog: O bina daha yıkılmadı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 vekille biraraya geldiği toplantıda Ordu'da kentin siluetini bozduğu için inşaatı durdurulan binayı sordu. Erdoğan'ın, “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” sorusuna yıkılmadığı cevabı alması üzerine “Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız” esprisi yaptığı öğrenildi.

07.02.2020  08:51 - Güncelleme: 07.02.2020  08:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen ve 56 milletvekilinin katıldığı 3 saat 15 dakikalık istişare toplantısında Erdoğan, katılımcıları tek tek dinleyerek notlar alıp, talimatlar verdi.

Zaman zaman renkli diyalogların da yaşandığı buluşmada Ordu sahil kenarına bittiğinde 17 katlı olacak inşaat da gündeme geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kentin silüetini bozduğu gerekçesiyle belediyenin başvurusu üzerine geçen yıl temmuz ayında mahkeme kararıyla durdurulan bina için Erdoğan’ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu öğrenildi. Binanın yıkılmadığı cevabını alması üzerine Erdoğan’ın yıkılması konusunda talimat verdiği ve “Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız” esprisi yaptığı öğrenildi.

BÜROKRASİDE ENGELLER

Toplantıda bürokratik engellerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenilen Erdoğan’ın, “Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın” ifadesini kullandığı belirtildi.

Kongre süreçlerinin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan’ın milletvekillerini “Birlik içerisinde bu süreci devam ettireceğiz. Bu süreçte teşkilatlar sizlerin de görüşlerini alarak, toplumun öncüsü olan Ömerleri, Ayşeleri bulacağız. Yıl sonunda büyük kongremizi gerçekleştirerek önümüze bakacağız” dediği öğrenildi. “Teşkilatlarda eski yeni görev almış hepsinden istifade etmek lazım” diyen Erdoğan’ın, “Bu toplantılar motivasyon ve birlik ruhunu arttırıcı olarak bir başlangıç. Rutin olarak devam edilecek” dediği belirtildi.

NOTLARI KABİNEYE TAŞIYACAĞIM

Erdoğan’ın vekillere toplantıdan aldığı notları kabine toplantısına taşıyacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını söylediği öğrenildi.

O KESİM DİNLENSİN

Erdoğan’ın not aldığı bazı konular şöyle:

*TBMM’deki komisyonlar da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre oluşsun. Yeni komisyonların kurulması gerekiyor. 

* Suriye’li öğrencilere Türkiye’de faydalı ve iyi bir eğitim veriliyor. Eğitime devam edilmeli. 

* Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile ilgili rahatsız olan kesimlerin görüşlerinin alınması.

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