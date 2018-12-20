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O çukurlara gömüleceksiniz

Akar, “Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat’ın doğusu var. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaktayız. İster çukur, ister tünel kazsınlar, yerin dibine de girseler artık hiçbir yere kaçamayacaklar” dedi. 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Milli Günü törenlerine katılmak üzere geldiği başkent Doha’daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kışlada törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamlamasının ardından personele hitap etti. 

BARIŞ VE İSTİKRAR

Dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Katar’ın birlik, beraberlik, barış ve istikrarına önemli katkılar sağlandığını belirten Akar, “Bundan sonra bu çalışmalarımızı, Katarlı kardeşlerimizle birlikte geliştirerek devam ettireceğiz” diye konuştu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Akar, “İdlib’te barış ve huzurun sağlanması için TSK, teşkil edilen 12 gözlem noktasında barış ve huzurun gözlemcisi oldu ve şu anda da bu görevini sürdürmekte” diye konuştu. Akar, “Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat’ın doğusu var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Olayları yakinen takip etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin harekatla istihbaratla görevli birimleri, kuruluşları elinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar, vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyorlar. Şu anda Münbiç’te, Fırat’ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” 

PAKİSTAN’DA TÖRENLE KARŞILANDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar’daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti ve törenle karşılandı. Akar, program kapsamında yetkililerle görüştü.

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