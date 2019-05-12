O hakim emeklilik dilekçesi verdi
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs 2019’da emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı’na verdi.
- KEMAL GÜMÜŞ
İstanbul İl Seçim Kurulu; 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’nin itirazıyla 7 ilçede başlayan geçersiz oyların sayımını CHP’nin talebi üzerine durdurmuş, YSK da gece yarısı toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu’nun yasadışı kararını kaldırmıştı. YSK, sayımın sonuçlandırılmasına karar vermişti.
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