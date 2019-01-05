O isimler anlattı ABD heyeti dinledi

FETO’nun Türkiye’ye iadesi için Türkiye’ye gelen Washington Savcısı, New York Doğu Bölge Savcısı, ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, FBI temsilcisi ve bilişim uzmanından oluşan ABD heyeti, önceki gün Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, dün de Emniyet Genel Müodürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nce ağırlandı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Hukuk Ataşesi ve yardımcısının da eşlik ettiği heyete, Başsavcı Vekili Dinç tarafından FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin bazı bilgiler verildi.

ŞAPKA VE KUZGUN’U DİNLEDİLER

Ardından heyetler, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonuna geçti. Burada, darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve halen İzmir’de bulunan ‘Şapka’ kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve ‘Kuzgun’ kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, video konferans sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Bıyık ve Yıldız’ın ardından, 11 Temmuz 2016’da darbe gecesi Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirlenen FETÖ’nün “sivil imam”larından Kemal Batmaz jandarma tarafından salona getirildi.Terör Savcısı Ali Alper Saylan, FETÖ ve darbe girişimi konusunda Batmaz, Bıyık ve Yıldız’a “bilgi sahibi” sıfatıyla bazı sorular yöneltti.

TALEP ABD TARAFINDAN

ABD’li heyetin başsavcılıkla görüşme talebi ABD tarafından geldi. ABD tarafı, Türkiye’nin gönderdiği dosyalar üzerinden dinlemek için seçtikleri 3 ismi Türk tarafına bildirdi, ABD tarafı bilgisine başvurulacak kişileri kendileri belirledi. ABD Adalet Bakanlığınca hazırlanan sorular Türk heyetince dinlenecek kişilere soruldu. Soruların büyük çoğunluğu, ABD’li yetkililerin daha önce bildirdiği sorular oldu. ABD’li yetkililerin, “bilgi sahipleri”nin beyanları doğrultusunda tamamlayıcı nitelikte bazı soruların daha sorulması talepleri de yerine getirildi. Bilgisine başvurulan kişilere, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ ile bağlantısına ilişkin çok sayıda soru soruldu.

KRİTİK SORULARI GEÇİŞTİRDİ

ABD tarafı, hem bu ülkedeki FETÖ soruşturması hem de Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin dosyalarda kullanılabilecek sorular yöneltti. Kemal Batmaz’ın, soruşturma ve kovuşturma aşamasındakine benzer ifadeler verdiği öğrenildi. Batmaz’a FETÖ elebaşı Gülen ve Akıncı Üssü’nden darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz’e ilişkin sorular sorulduğu, Batmaz’ın bazı kritik soruları geçiştirdiği öğrenildi. Resmi prosedür gereği ABD heyetinden ifadelerde hazır bulunduklarına ilişkin imza alındı. ABD heyeti, aldıkları notlar ve telefon imajlarıyla toplantıdan ayrıldı. Soruların cevapları Adalet Bakanlığı üzerinden ABD’li yetkililere iletilecek.

TELEFON İMAJLARI VERİLDİ

Görüşmenin sonraki bölümünde, Kemal Batmaz’ın yanı sıra 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan Hakan Çiçek’e ait olduğu belirlenen cep telefonlarının imajları ABD’li heyetin önünde alındı ve birer kopyası konuk heyete teslim edildi. Çiçek’e ait cep telefonundaki hattın ilk kez 7 Mart 2016’da aktive edildiği, iPhone A1688 model cep telefonunun bu anda kaydettiği lokasyonun ise örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de barındığı Pensilvanya’daki çiftlik evi olduğu tespit edilmişti. Çiçek’in darbe girişimi sırasında FaceTime uygulamasıyla Pensilvanya’da bulunan ve telefon rehberinde “Eczacı Abdi” olan Abdullah Bayram ile 3 dakika 51 saniye görüştüğü ve Viber üzerinden de “Hkn Ada Avukat” olarak kayıtlı Hakan Serbest ile mesajlaştığı ortaya çıkmıştı.

TERÖRLE MÜCADELEDE FETÖ ZİRVESİ