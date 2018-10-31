Obüsler Ayn el Arap’ta teröristleri avladı 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık Münbiç’te oyalanmak yerine dikkatimizi Fırat’ın doğusuna çevirmekte kararlıyız” sözlerinin ardından TSK ikinci kez harekete geçti. Sınırdaki obüs bataryaları dün Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını bir kez daha vurdu. Ayn el Arap’ta mevzilenme çalışmalarına hız veren terör örgütü PYD/PKK’ya ait siperleri obüs topçu bataryaları yerle bir edildi. Siftek ve Körali köylerinde yönelik düzenlenen operasyonda dört PYD/PKK’lı öldürüldü, altısı da yaralandı.

Şırnak’ta Cudi ve Gabar dağlarında yürütülen operasyonlarda, PKK’lı 8 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu ‘Fedakar Cizir’ kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi.

MEZARLARI OLDU

Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde, dün sabah saatlerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda altı terörist etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gabar Dağı bölgesinde, Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında yürüttüğü operasyon kapsamında da PKK’lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi, bir terörist ise sağ yakalandı.